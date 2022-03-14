ВВП України скоротиться мінімум на 10% у 2022 році - прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться на 10% у 2022 році, у разі якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на звіт МВФ.

За даними МВФ, зрештою скорочення може бути набагато глибшим, в діапазоні від 25% до 35%. Такий прогноз міжнародний кредитор зробив, виходячи з даних про скорочення ВВП в реальному часі в таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія та Ємен.

У Bloomberg зіставляють прогноз падіння ВВП України у 2022 році зі зниженням на 6,6% у 2014 році та на 9,8% у 2015 році після анексії Криму Росією.

"Оцінки дефіциту фінансування фонду слід розглядати як абсолютний мінімум і міст на той час, коли всебічна повоєнна оцінка дозволить адекватно оцінити потреби у фінансуванні, які, ймовірно, будуть значно вищими", — йдеться у повідомленні фонду.

У МВФ попередньо підрахували, що Україні знадобиться зовнішнє фінансування у розмірі 4,8 мільярда доларів у 2022 році. Наразі міжнародний кредитор працює над створенням фонду, щоб допомогти країнам спрямувати більше ресурсів до України.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує, що величина падіння обсягу ВВП України у 2022 році становитиме від третини до половини.

За його словами, багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали.