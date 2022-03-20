Украина рассматривает возможность экспорта зерна железнодорожным путем через Молдову и Румынию — Лещенко

Украинское правительство разрабатывает план по экспорту зерна в другие страны, чтобы предотвратить глобальный мировой продовольственный кризис.

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на брифинге рассказал о вариантах предотвращения мирового продовольственного кризиса.

Так, около 80% объемов экспорта зерна шли через украинские порты в Черном море. В настоящее время они остаются полностью заблокированными российскими войсками, поэтому украинское правительство ищет новые пути для экспорта зерна.

По словам Лещенко разрабатывается план, чтобы экспортировать зерно железнодорожными путями через западную границу.

"С западными странами-соседями прорабатывается "обнуление" квот, ограничений, чтобы поставлять зерно через Молдову и Румынию, отправлять зерно через порты соседней страны в Черном море, которые не находятся в зоне оккупации", — рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Он добавил, что при разблокировании хотя бы одного порта Украина сможет увеличить долю экспорта.

"Нам нужно сейчас как минимум открыть один порт, и мы сможем экспортировать до 5 млн тонн в месяц. Тогда потери будут, но они не будут критическими", – отметил министр.

Глобальный продовольственный кризис, по мнению Романа Лещенко, приведет к экономическому кризису по всему миру. Поэтому окончание войны в Украине является вопросом глобального порядка, а не проблемой отдельно взятого региона.

От заблокированного экспорта из Украины больше всего страдают страны Африки, Ближнего Востока и Центрально-Восточной Азии. За 10 лет Украина не ограничивала экспорт и являлась для этих стран стабильным поставщиком продовольствия. Эти страны ограничены в собственных фондах закупки продовольствия. Ливан, Ливия, Египет, Сирия, Йемен имеют бюджетирование и запасы продовольствия на три месяца, а некоторые на месяц.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что цель Украины в этом году — собрать не менее 70% от прошлогоднего урожая.