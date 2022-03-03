Морские перевозчики отказываются возить грузы в Россию. Как поможет Украине морская блокада врага

1 марта мировой гигант морских перевозок, компания Maersk заявила о том , что прекращает контейнерные перевозки из и в Россию. Исключения составят лишь продукты питания, лекарства и гуманитарные грузы. Уже 2 марта компания решила отказаться от поставок замороженных грузов. Maersk обслуживает контейнерные перевозки в Санкт-Петербурге и Калининграде в Балтийском море, Новороссийске в Черном море и Владивостоке на восточном побережье России

“Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые заказы Maersk в океане и по суше в Россию и из России будут приостановлены”, — заявили в Maersk.

По информации Reuters, Maesk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, который управляет шестью терминалами в России и двумя в Финляндии. В состав акционеров оператора входят также российская госкомпания “Росатом” и Российский бизнесмен Сергей Шискарев.

Также о прекращении поставок грузов в Россию заявила, крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам компания швейцарская MSC. Там сообщили, что с 1 марта вводят “временную остановку всех заказов грузов в / из России, охватывающих все районы доступа, включая Балтику, Черное море и Дальний Восток России”.

“MSC продолжит принимать и проверять заказы на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные товары”, — сказано в сообщении компании.

В тот же день о прекращении поставок в и из России заявила и французская CMA CGM, которая является третьей по величине контейнерной линией в мире.

“В интересах безопасности Группа решила приостановить все заказы в Россию и из России с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления”, — заявили в компании.

Прием новых заказов в и из российских портов в Черном и Балтийском морях приостановила и японская компания Ocean Network Express. А немецкая Hapag Lloyd заявила о приостановке бронирования поставок в российских портах еще 24 февраля.

Издание CNN пишет, что санкции наложенные на Россию из-за вторжения в Украину не требуют остановку рейсов и поставок в порты страны агрессора. Однако решения компания является сигналом, что бизнес считает разрыв деловых связей с этой страной в их интересах, и такие шаги создают дополнительную нагрузку на российскую экономику.

“Эти судовые линии в основном водят суда, которые перевозят контейнеры с товарами, а не сухогрузы, такие как нефтяные танкеры или те, которые перевозят пшеницу и другие товары. Их отказ от плавания в российские порты ограничит способность этой страны получать импортные товары, от которых она зависит”, — отмечает CNN. При этом издание добавляет, что в связи с нежеланием нефтетрейдеров работать с российскими компаниями, в эту страну не идут и танкеры нефтевозы. Кроме того, из-за санкций против российских банков затруднены операции расчета с перевозчиками.

Помимо того, что бизнес сам отказывается работать с токсичными клиентами из России, над усилением морской блокады России работает и Министерство инфраструктуры Украины.

“Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении Российской Федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Мы требуем остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах”, — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что блокировка российского судоходства является важным санкционным направлением является блокировка российского судоходства. Это напрямую сказывается на импортных и экспортных возможностях оккупанта. Как следствие – валютной выручки.

“Уже сейчас для судов агрессора начинают закрывать порты. В частности, соответствующее решение для судов России, а также всех, кто связан с ней, уже приняла Великобритания. Ожидаем, что в ближайшее время к ней присоединятся все наши западные партнеры”, — отмечают в министерства.

Также не обрабатываются российские грузы в портах Бельгии не обрабатываются. Бельгийские порты не пускают все грузы, предназначенные для страны-агрессора.

Черноморские порты РФ не могут обрабатывать грузы главным образом из-за того, что ранее проливы Босфор и Дарданеллы закрыла Турция.

По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Россия вследствие ограничений страна-агрессор сейчас переживает серьезных логистический кризис. Это болезненно сказывается как и по ключевым поставкам нефти и сжиженного газа и руды из России прежде всего на Запад и так же уже в Азию.

“Мы видим, что даже в тех портах, которые эти операции россияне еще могут совершать, им уже стоимость таких перевозок выросла в несколько раз. То есть, фактически произошло с ними то, что они делали с нами в Черном море, через так называемые учения, перекрыв нам полностью акваторию, из-за чего судовладельцы и страхователи существенно подняли свои услуги существенно”, — говорит Омелян.

При этом он отмечает, что полной морской блокады России пока нет. Но на фоне того, фактически финансового хаоса, который вызвали санкции, а также нежелания крупных мировых компаний иметь бизнес в России, сотрудничать с ней и быть аффилированным с российским бизнесом, очень много стандартных экспортно-импортных операций будут фактически под угрозой срыва. Поскольку мировой бизнес не захочет имиджевых или финансовых потерь из-за любых поставок. “Соответственно по импорту базовых продуктов будет проблема и так же будет серьезная проблема с базовыми статьями их экспорта”, — говорит Омелян.

При этом эксперт по морским перевозкам Александр Захаров говорит, что из-за морских ограничений и отказа ведущих перевозчиков работать с РФ пострадает около 80% российского экспорта.

“Потери будут ужасны, потому что у них не так много вообще судов, которые могут все это возить. Они никогда не могли перевозить весь свой грузопоток своими судами. При этом им уже начали запрещать заход их судов в чужие порты”, — говорит Захаров.

Кроме того эксперт считает, что несмотря на отсутствие запрета на ввоз продовольствия и медикаментов здесь могут также быть проблемы, поскольку экономически рентабельным в морских перевозках является лишь перевозка больших партий грузов из-за нескольких контейнеров медикаментов ни один судовладелец не отправит свое судно в российские порты.