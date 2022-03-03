Морські перевізники відмовляються возити вантажі до Росії. Чим допоможе Україні морська блокада ворога

1 березня світовий гігант морських перевезень, компанія Maersk заявила про те , що припиняє контейнерні перевезення з Росії та в Росію. Винятки становитимуть лише продукти харчування, ліки та гуманітарні вантажі. Вже 2 березня компанія вирішила відмовитися від постачання заморожених вантажів. Maersk обслуговує контейнерні перевезення в Санкт-Петербурзі та Калінінграді в Балтійському морі, Новоросійську у Чорному морі та Владивостоку на східному узбережжі Росії.

"Оскільки санкції вже прямо чи опосередковано впливають на стабільність і безпеку наших операцій, нові замовлення Maersk в океані та по суші до Росії та з Росії будуть припинені", - заявили в Maersk.

За інформацією Reuters, Maersk володіє 31% російського портового оператора Global Ports, який управляє шістьма терміналами в Росії та двома у Фінляндії. До складу акціонерів оператора входять також російська держкомпанія "Росатом" та Російський бізнесмен Сергій Шискарьов.

Також про припинення поставок вантажів до Росії заявила, найбільша у світі компанія з контейнерних перевезень компанія швейцарська MSC. Там повідомили, що з 1 березня вводять "тимчасову зупинку всіх замовлень вантажів у/з Росії, що охоплюють усі райони доступу, включаючи Балтику, Чорне море та Далекий Схід Росії".

"MSC продовжить приймати та перевіряти замовлення на доставку товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні товари", - сказано в повідомленні компанії.

У той же день про припинення поставок в Росії і з Росії заявила і французька CMA CGM, яка є третьою за величиною контейнерною лінією у світі.

"В інтересах безпеки Група вирішила призупинити всі замовлення до Росії та Росії з сьогоднішнього дня і до подальшого повідомлення", - заявили в компанії.

Прийом нових замовлень у та з російських портів у Чорному та Балтійському морях призупинила і японська компанія Ocean Network Express. А німецька Hapag Lloyd заявила про зупинення бронювання постачань у російських портах ще 24 лютого.

Видання CNN пише, що санкції накладені на Росію через вторгнення в Україну не вимагають зупинення рейсів та постачань до портів країни агресора. Проте рішення компанія є сигналом, що бізнес вважає розрив ділових зв'язків із цією країною в їхніх інтересах, і такі кроки створюють додаткове навантаження на російську економіку.

“Ці суднові лінії в основному ведуть судна, які перевозять контейнери з товарами, а не суховантажні машини, такі як нафтові танкери або ті, що перевозять пшеницю та інші товари. Їхня відмова від плавання в російські порти обмежить здатність цієї країни отримувати імпортні товари, від яких вона залежить”, — зазначає CNN. При цьому видання додає, що через небажання нафтотрейдерів працювати з російськими компаніями, до цієї країни не йдуть і танкери нафтовози. Крім того, через санкції проти російських банків утруднені операції розрахунку з перевізниками.

Крім того, бізнес сам відмовляється працювати з токсичними клієнтами з Росії, над посиленням морської блокади Росії працює і Міністерство інфраструктури України.

“Україна направила близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації в Україну та факти грубого порушення нею міжнародного морського права. Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах”, - йдеться у повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначають, що блокування російського судноплавства є важливим санкційним напрямком блокування російського судноплавства. Це безпосередньо позначається на імпортних та експортних можливостях окупанта. Як наслідок – валютної виручки.

“Вже зараз для судів агресора починають закривати порти. Зокрема, відповідне рішення для судів Росії, а також усіх, хто пов'язаний із нею, вже ухвалила Великобританія. Очікуємо, що найближчим часом до неї приєднаються усі наші західні партнери”, - зазначають у міністерстві.

Також не обробляються російські вантажі у портах Бельгії. Бельгійські порти не пускають усі вантажі, призначені для країни-агресора.

Чорноморські порти РФ не можуть обробляти вантажі головним чином через те, що раніше протоки Босфор та Дарданелли закрила Туреччина.

За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Росія внаслідок обмежень країна-агресор зараз переживає серйозну логістичну кризу. Це болісно позначається як і з ключових поставок нафти і зрідженого газу та руди з Росії насамперед на Захід і так само вже в Азію.

“Ми бачимо, що навіть у портах, які ці операції росіяни ще можуть здійснювати, їм вже вартість таких перевезень зросла в кілька разів. Тобто фактично сталося з ними те, що вони робили з нами в Чорному морі, через так звані навчання, перекривши нам повністю акваторію, через що судновласники та страхувальники суттєво підняли свої послуги”, — каже Омелян.

При цьому він зазначає, що повної морської блокади Росії наразі немає. Але на тлі того, фактично фінансового хаосу, який викликали санкції, а також небажання великих світових компаній мати бізнес у Росії, співпрацювати з нею та бути афілійованим з російським бізнесом, дуже багато стандартних експортно-імпортних операцій будуть фактично під загрозою зриву. Оскільки світовий бізнес не захоче іміджевих чи фінансових втрат через будь-які постачання. "Відповідно щодо імпорту базових продуктів буде проблема і буде серйозна проблема з базовими статтями їх експорту", - говорить Омелян.

При цьому експерт із морських перевезень Олександр Захаров каже, що через морські обмеження та відмову провідних перевізників працювати з РФ постраждає близько 80% російського експорту.

“Втрати будуть жахливі, тому що у них не так багато судів, які можуть все це возити. Вони ніколи не могли перевозити весь свій вантажопотік своїми судами. При цьому вони вже почали забороняти захід їхніх суден у чужі порти”, — каже Захаров.

Крім того, експерт вважає, що попри відсутність заборони на ввезення продовольства та медикаментів, тут можуть також бути проблеми, оскільки економічно рентабельним у морських перевезеннях є лише перевезення великих партій вантажів, через кілька контейнерів медикаментів жоден судновласник не відправить своє судно до російських портів.