Работа на посевной как воинский долг: как государство поможет аграриям сеять в этом году

В Украине стартовала весенняя посевная, однако из-за войны у нее будет особый режим – фермеры опасаются попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов. Однако государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная тем не менее состоялась. Delo.ua рассказывает подробности.

4 марта 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко издал ряд приказов, способствующих обеспечению проведения посевной кампании в стране в 2022 году.

"Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и важно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году. Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы армия, которая сможет выстоять, вы наша надежда", — заявил Роман Лещенко.

В министерстве постановили следующее:

ГП "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" будет организовывать процесс бесперебойной реализации семян и посадочного материала, необходимого для посева. На время военного положения этот процесс будет происходить без дополнительных процедур сертификации, поэтому для импортированных семян достаточно сертификата страны-производителя. При ввозе на территорию Украины семян Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна признавать иностранную сертификацию на семена. Кроме того, служба будет проверять фитосанитарное состояние семян, но может не применять фитосанитарную экспертизу. Чтобы обеспечить посевную, правительство вводит бронирование военнообязанных фермеров — аграрные предприятия и производители продовольствия будут представлять Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в военное время. Соответствующее постановление и форма заявки опубликованы на сайте Кабмина.

Аграрный союз обратился к правительству, чтобы предотвратить срыв весенней посевной

Аграрный союз Украины заявил, что для семян, удобрений, горючего и всего того, что нужно для посевной, должен быть установлен такой же режим, как и для продуктов питания – завышение цен приравнено к мародерству, а также должно быть установлено государственное регулирование цен. За невыполнение договорных обязанностей должна быть значительно повышена ответственность, в том числе уголовная. Это касается всех обязательств, как хозяйственных, так и социальных, выполнения всего спектра норм действующего законодательства Украины.

Также в обращении говорится, что сельскохозяйственная логистика должна быть приравнена к военной, чтобы грузы, сельхозтехника могли передвигаться по дорогам без помех. Однако обеспечение предприятий всем необходимым не будет иметь смысла, если некому будет работать в поле. Поэтому работа на посевной-2022 должна быть приравнена к выполнению воинского долга.

Отдельное внимание было обращено на финансово-кредитное обеспечение полевых работ. Национальный банк Украины должен использовать полученные от международного сообщества средства для предоставления кредитов сельскохозяйственным предприятиям по приемлемым в мире ценам, а также прибегнуть к регулированию, которое заставит банки на время отказаться от формирования прибыли за счет сельскохозяйственных работников.

На какой стадии весенняя посевная в военное время

Чтобы выявить актуальные нужды для старта посевной, а также финансовые потребности аграриев, которые покроет государство и международные организации, Минагрополитики запустило платформу для помощи аграриям в проведении посевной-2022: agrostatus.org.

Этим ведомство взяло на себя дополнительные функции для распределения всего, что необходимо для обеспечения посевной кампании-2022. Например, дизеля, семенного материала, удобрений, средств защиты.

8 марта министр аграрной политики Роман Лещенко во время телемарафона заявил, что нет другого варианта, кроме как идти и сеять.

"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", – сказал он.

При этом в Украинской зерновой Ассоциации рассказали, что сейчас остро стоит вопрос, смогут ли фермеры выйти в поля через месяц. Если война будет продолжаться дальше, то яровыми культурами будет засеяна только половина площадей.

В "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ) рассказывают, что, несмотря на авианалеты и ракетные удары, в Западной и Центральной Украине работа продолжается. Аграрии подпитывают озимые удобрениями, пытаются готовиться к посеву, продолжают заниматься животноводством, но работать в таких условиях тяжело.

Тем не менее, по данным УКАБ, у нас сейчас есть более чем двухлетний запас зерна: в прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерна – 86 млн тонн, а по состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине остатки зерна составляли 43 млн тонн при годовом потреблении в Украине около 19 млн тонн.

С этим утверждением согласен президент УЗА Николай Горбачев. Он добавил, что рисков для украинского продовольствия нет. По его словам, запасов пшеницы в Украине хватит даже в случае, если она не будет посеяна.

"Самый основной посыл заключается в том, что внутри страны голод нам не грозит", — подчеркнул Горбачев.

При этом он добавил, что существует проблема с экспортом, так как в районе украинских портов идут бои, а в таких условиях невозможно отправить зерно на экспорт.

Отсутствие экспорта приведет к проблемам на мировом рынке

Украина является крупным экспортером зерновых. По данным Минагро, наша страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах, не считая населения Украины. В целом Украина обеспечивает зерновыми почти 14% на глобальном рынке продовольствия, однако в нынешних условиях из-за военного вторжения России на территорию Украины остановлены отгрузки из портов Черного моря.

Больше всего Украина поставляет зерна в Китай, Индию, Турцию, Египет, Нидерланды, Польшу, Испанию, Индонезию, Германию, Италию, а также в страны Азии и Африки. Соответственно, эти страны могут остаться без продовольствия, если в Украине не изменится ситуация, или, возможно, эти страны найдут других поставщиков. А Украина же может потерять около $20 млрд выручки, которая ежегодно поступала в бюджет страны от продажи зерна.

На мировом рынке уже замечена паника из-за зерна. Так, на днях цена за тонну зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в 461 доллар, но затем несколько откатилась назад. При этом пока будут продолжаться бои в Украине, то возобновление экспорта из Украины и России невозможно. Страны уже ищут альтернативных поставщиков и внедряют запрет на вывоз зерна из стран. Так уже поступила Венгрия.

Также запрет на экспорт агрокультур ввела и Украина. В частности, запрещено экспортировать овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло.