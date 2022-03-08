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Категория
Агро
Дата публикации

Работа на посевной как воинский долг: как государство поможет аграриям сеять в этом году

Работа на посевной как воинский долг: как государство поможет аграриям сеять в этом году
Фото: Голос UA

В Украине стартовала весенняя посевная, однако из-за войны у нее будет особый режим  – фермеры опасаются  попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов. Однако государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная тем не менее состоялась. Delo.ua рассказывает подробности.

4 марта 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко издал ряд приказов, способствующих обеспечению проведения посевной кампании в стране в 2022 году. 

"Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и важно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году. Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы армия, которая сможет выстоять, вы наша надежда", — заявил Роман Лещенко. 

В министерстве постановили следующее: 

  1. ГП "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" будет организовывать процесс бесперебойной реализации семян и посадочного материала, необходимого для посева. На время военного положения этот процесс будет происходить без дополнительных процедур сертификации, поэтому для импортированных семян достаточно сертификата страны-производителя.
  2. При ввозе на территорию Украины семян Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна признавать иностранную сертификацию на семена. Кроме того, служба будет проверять фитосанитарное состояние семян, но может не применять фитосанитарную экспертизу. 
  3. Чтобы обеспечить посевную, правительство вводит бронирование военнообязанных фермеров — аграрные предприятия и производители продовольствия будут представлять Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в военное время. Соответствующее постановление и форма заявки опубликованы на сайте Кабмина.  
Фото 2 — Работа на посевной как воинский долг: как государство поможет аграриям сеять в этом году

Аграрный союз обратился к правительству, чтобы предотвратить срыв весенней посевной

Аграрный союз Украины заявил, что для семян, удобрений, горючего и всего того, что нужно для посевной, должен быть установлен такой же режим, как и для продуктов питания – завышение цен приравнено к мародерству, а также должно быть установлено государственное регулирование цен. За невыполнение договорных обязанностей должна быть значительно повышена ответственность, в том числе уголовная. Это касается всех обязательств, как хозяйственных, так и социальных, выполнения всего спектра норм действующего законодательства Украины.

Также в обращении говорится, что сельскохозяйственная логистика должна быть приравнена к военной, чтобы грузы, сельхозтехника могли передвигаться по дорогам без помех. Однако обеспечение предприятий всем необходимым не будет иметь смысла, если некому будет работать в поле. Поэтому работа на посевной-2022 должна быть приравнена к выполнению воинского долга.

Отдельное внимание было обращено на финансово-кредитное обеспечение полевых работ. Национальный банк Украины должен использовать полученные от международного сообщества средства для предоставления кредитов сельскохозяйственным предприятиям по приемлемым в мире ценам, а также прибегнуть к регулированию, которое заставит банки на время отказаться от формирования прибыли за счет сельскохозяйственных работников.

На какой стадии весенняя посевная в военное время

 Чтобы выявить актуальные нужды для старта посевной, а также финансовые потребности аграриев, которые покроет государство и международные организации, Минагрополитики запустило платформу для помощи аграриям в проведении посевной-2022: agrostatus.org.

Этим ведомство взяло на себя дополнительные функции для распределения всего, что необходимо для обеспечения  посевной кампании-2022. Например, дизеля, семенного материала, удобрений, средств защиты. 

8 марта министр аграрной политики Роман Лещенко во время телемарафона заявил, что нет другого варианта, кроме как идти и сеять.

"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", – сказал он.

При этом в Украинской зерновой Ассоциации рассказали, что сейчас остро стоит вопрос, смогут ли фермеры выйти в поля через месяц. Если война будет продолжаться дальше, то яровыми культурами будет засеяна только половина площадей.

В "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ) рассказывают, что, несмотря на авианалеты и ракетные удары, в Западной и Центральной Украине работа продолжается. Аграрии подпитывают озимые удобрениями, пытаются готовиться к посеву, продолжают заниматься животноводством, но работать в таких условиях тяжело.

Тем не менее,  по данным УКАБу нас сейчас есть более чем двухлетний запас зерна: в прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерна – 86 млн тонн, а по состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине остатки зерна составляли 43 млн тонн при годовом потреблении в Украине около 19 млн тонн. 

С этим утверждением согласен президент УЗА Николай Горбачев. Он добавил, что рисков для украинского продовольствия нет. По его словам, запасов пшеницы в Украине хватит даже в случае, если она не будет посеяна. 

"Самый основной посыл заключается в том, что внутри страны голод нам не грозит", — подчеркнул Горбачев. 

При этом он добавил, что существует проблема с экспортом, так как в районе украинских портов идут бои, а в таких условиях невозможно отправить зерно на экспорт. 

Отсутствие экспорта приведет к проблемам на мировом рынке

Украина является крупным экспортером зерновых. По данным Минагро, наша страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах, не считая населения Украины. В целом Украина обеспечивает зерновыми почти 14% на глобальном рынке продовольствия, однако в нынешних условиях из-за военного вторжения России на территорию Украины остановлены отгрузки из портов Черного моря. 

Больше всего Украина поставляет зерна в Китай, Индию, Турцию, Египет, Нидерланды, Польшу, Испанию, Индонезию, Германию, Италию, а также в страны Азии и Африки. Соответственно, эти страны могут остаться без продовольствия, если в Украине не изменится ситуация, или, возможно, эти страны найдут других поставщиков. А Украина же может потерять около $20 млрд выручки, которая ежегодно поступала в бюджет страны от продажи зерна.

На мировом рынке уже замечена паника из-за зерна. Так, на днях цена за тонну зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в 461 доллар, но затем несколько откатилась назад. При этом пока будут продолжаться бои в Украине, то возобновление экспорта из Украины и России невозможно. Страны уже ищут альтернативных поставщиков и внедряют запрет на вывоз зерна из стран. Так уже поступила Венгрия. 

Также запрет на экспорт агрокультур ввела и Украина. В частности, запрещено экспортировать овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при условии декларативного лицензирования пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло.