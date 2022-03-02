Мировые цены на пшеницу превысили $400 за тонну из-за нападения России на Украину. Что будет с ценами дальше

На Чикагской бирже фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской фондовой бирже превысили 400 долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные издания Reuters.

Так цена на Чикагской бирже (Chicago board of trade) в среду 2 марта повысились на 13% и составили 1132 цента за бушель, что эквивалентно 415 долларов за тонну. Рост цен на зерно вызван вторжением России в Украину. Вместе обе страны являются крупными поставщиками зерновых.

CNN со ссылкой на данные аналитической компании Gro Intelligence пишет, что на долю Украины и России приходится около 14% мирового производства и около 29% всего экспорта пшеницы.

По данным Министерства сельского хозяйства США, до российского вторжения Украина была на пути к рекордному году экспорта пшеницы, в то время как экспорт пшеницы из России замедлялся.

"Это не могло произойти в худшее время", — сказал в комментарии CNN Робб Макки, президент и главный исполнительный директор Американской ассоциации пекарей.

Поскольку цены на пшеницу уже растут, конфликт оказывает еще большее давление на все еще неработающую цепочку поставок.

"В зависимости от того, как это выйдет и как долго это продлится, фермеры, выращивающие пшеницу (в Украине), могут быть не в состоянии сажать яровую пшеницу, кукурузу и другие культуры. Таким образом, они могут прожить год без урожая", — добавил Маккай.

CNN со ссылкой на данные Министерства труда США сообщает, что в прошлом году цены на зерновые и хлебобулочные изделия выросли на 6,8% из-за инфляции. Потребительские цены обычно отстают от рыночных цен на пшеницу, кукурузу, зерно, так как цены на эти товары заключаются заранее. Это означает, что воздействие может не ощущаться в течение нескольких недель или месяцев.

Действия России также вызвали серьезные перебои в работе украинских портов, затруднив экспортный рынок.

"Там есть все виды логистических ограничений. Украинские порты закрыты для коммерческих перевозок", — сказал в комментарии CNN Джим Хенеган, старший вице-президент по агробизнесу в Gro Intelligence.

Есть также сообщения о нападениях на коммерческие суда. Сбои сокращают глобальные поставки пшеницы, даже если спрос остается на прежнем уровне или резко возрастает. А при меньшем предложении цены растут даже сильнее, чем во время пандемии.

При этом издание The New York Times пишет, что цены на продовольствие уже выросли во всем мире в результате сбоев в доставке, связанных с пандемией, роста затрат для фермеров и неблагоприятных погодных условий, и пшеница не является исключением. Согласно данным Международного валютного фонда, в период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года цена на пшеницу выросла на 80 процентов. Это было наравне с ростом цен на кукурузу и выше, чем рост цен на сою или кофе.

Дэвид Лаборде, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики, в комментарии The New York Times сказал, что кризис "вероятно, окажет непосредственное влияние на стабильность мирового рынка пшеницы". Но настоящим испытанием для мировых запасов продовольствия, сказал он, станут четыре месяца, когда начнется следующий урожай пшеницы.

"К тому времени, если фермеры не смогут собрать урожай из-за продолжающихся военных действий или если будут повреждены портовые сооружения и железные дороги, ситуация будет особенно мрачной. Многие страны Северной Африки и Ближнего Востока особенно зависят от пшеницы из Украины и России и, вероятно, сильно пострадают", — сказал он.

Россия, впрочем, и так уже ограничила свои поставки пшеницы в прошлом году с помощью экспортной пошлины, предназначенной для сдерживания внутренних цен на продовольствие.

Поскольку рынки сельскохозяйственных товаров являются глобальными, любое сокращение предложения пшеницы может привести к росту спроса и цен на пшеницу, выращенную в других частях мира, включая Австралию, Аргентину и Средний Запад Америки.

Исход частично зависит от того, решат ли страны объявить санкции в отношении российских продуктов питания, или Россия ответит дальнейшими ограничениями на собственный экспорт или ответными санкциями на иностранные товары.

Аналитики Rabobank заявили в заметке 25 февраля заявили, что две трети российской пшеницы и ячменя в этом сезоне уже были экспортированы, но если санкции закончатся тем, что оставшаяся часть урожая будет удалена с внешних рынков, это может привести к росту мировых цен почти на треть.

По словам аналитиков, влияние на мировые цены на зерно будет частично зависеть от того, что решит сделать Китай. Китай импортирует огромное количество кукурузы, ячменя и сорго для кормления животных с мировых рынков. Он мог бы покупать эти товары, а также пшеницу в России, а не в других странах. По их словам, в такой ситуации влияние санкций на мировые рынки зерна будет относительно небольшим.

23 февраля Китай начал одобрять импорт российской пшеницы, который долгое время был заблокирован из-за опасений Пекина по поводу грибка и других загрязнителей. Страны объявили, что Китай начнет импортировать российскую пшеницу и ячмень 8 февраля, вскоре после визита президента России Владимира Путина в Китай в преддверии Олимпийских игр в Пекине.