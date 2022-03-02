Світові ціни на пшеницю перевищили $400 за тонну через напад Росії на Україну. Що буде з цінами далі

На біржі Чикаго ф'ючерси на тверду червону озиму пшеницю на фондовій біржі Чикаго перевищили 400 доларів за тонну. Про це свідчать дані видання Reuters.

Так ціна на біржі Чикаго (Chicago board of trade) в середу 2 березня підвищилися на 13% і склали 1132 цента за бушель, що еквівалентно 415 доларів за тонну. Зростання цін на зерно викликане вторгненням Росії в Україну. Водночас, обидві країни є великими постачальниками зернових.

CNN з посиланням на дані аналітичної компанії Gro Intelligence пише, що на частку України та Росії припадає близько 14% світового виробництва та близько 29% всього експорту пшениці.

За даними Міністерства сільського господарства США, до російського вторгнення Україна була на шляху до рекордного року експорту пшениці, тоді як експорт пшениці з Росії сповільнювався.

"Це не могло статися в найгірший час", - сказав у коментарі CNN Робб Маккі, президент та головний виконавчий директор Американської асоціації пекарів.

Оскільки ціни на пшеницю вже зростають, конфлікт надає ще більший тиск на ланцюжок поставок, що все ще не працює.

"Залежно від того, як це вийде і як довго це триватиме, фермери, які вирощують пшеницю (в Україні), можуть бути не в змозі садити яру пшеницю, кукурудзу та інші культури. Таким чином вони можуть прожити рік без урожаю", — додав Маккай.

CNN із посиланням на дані Міністерства праці США повідомляє, що минулого року ціни на зернові та хлібобулочні вироби зросли на 6,8% через інфляцію. Споживчі ціни зазвичай відстають від ринкових ціни пшеницю, кукурудзу, зерно, оскільки ціни ці товари укладаються заздалегідь. Це означає, що вплив може не відчуватися протягом кількох тижнів чи місяців.

Дії Росії також викликали серйозні перебої у роботі українських портів, ускладнивши експортний ринок.

"Там є всі види логістичних обмежень. Українські порти закриті для комерційних перевезень", - сказав у коментарі CNN Джим Хенеган, старший віце-президент агробізнесу в Gro Intelligence.

Є також повідомлення про напади на комерційні судна. Збої скорочують глобальні постачання пшениці, навіть якщо попит залишається на колишньому рівні або різко зростає. А за меншої пропозиції ціни зростають навіть сильніше, ніж під час пандемії.

При цьому видання The New York Times пише, що ціни на продовольство вже виросли в усьому світі внаслідок збоїв у доставці, пов'язаних з пандемією, зростання витрат для фермерів та несприятливих погодних умов, і пшениця не є винятком. За даними Міжнародного валютного фонду, у період із квітня 2020 року до грудня 2021 року ціна на пшеницю зросла на 80 відсотків. Це було нарівні зі зростанням цін на кукурудзу і вище, ніж зростання цін на сою чи каву.

Девід Лаборде, старший науковий співробітник Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики, у коментарі The New York Times сказав, що криза "ймовірно, безпосередньо вплине на стабільність світового ринку пшениці". Але справжнім випробуванням для світових запасів продовольства, сказав він, стануть чотири місяці, коли розпочнеться наступний урожай пшениці.

"До того часу, якщо фермери не зможуть зібрати врожай через воєнні дії, що продовжуються, або якщо будуть пошкоджені портові споруди і залізниці, ситуація буде особливо похмурою. Багато країн Північної Африки і Близького Сходу особливо залежать від пшениці з України і Росії і, ймовірно,, сильно постраждають", - сказав він.

Росія, втім, і так уже обмежила свої постачання пшениці минулого року за допомогою експортного мита, призначеного для стримування внутрішніх цін на продовольство.

Оскільки ринки сільськогосподарських товарів є глобальними, будь-яке скорочення пропозиції пшениці може призвести до зростання попиту та цін на пшеницю, вирощену в інших частинах світу, включаючи Австралію, Аргентину та Середній Захід Америки.

Вихід частково залежить від того, чи вирішать країни оголосити санкції щодо російських продуктів харчування, чи Росія відповість подальшими обмеженнями на власний експорт або санкціями у відповідь на іноземні товари.

Аналітики Rabobank заявили в замітці 25 лютого заявили, що дві третини російської пшениці і ячменю цього сезону вже були експортовані, але якщо санкції закінчаться тим, що решта врожаю буде видалена із зовнішніх ринків, це може призвести до зростання світових цін майже на третину.

За словами аналітиків, вплив на світові ціни на зерно частково залежатиме від того, що вирішить зробити Китай. Китай імпортує величезну кількість кукурудзи, ячменю та сорго для годування тварин зі світових ринків. Він міг би купувати ці товари, а також пшеницю у Росії, а не в інших країнах. За їх словами, у такій ситуації вплив санкцій на світові ринки зерна буде відносно невеликим.

23 лютого Китай почав схвалювати імпорт російської пшениці, який тривалий час був заблокований через побоювання Пекіна щодо грибка та інших забруднювачів. Країни оголосили, що Китай почне імпортувати російську пшеницю та ячмінь 8 лютого, невдовзі після візиту президента Росії Володимира Путіна до Китаю напередодні Олімпійських ігор у Пекіні.