Украина в этом году соберет 70% от прошлогоднего урожая, — ОП

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что цель Украины в этом году — собрать не менее 70% от прошлогоднего урожая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Наша цель – сохранить урожай будущего года как минимум на уровне 70% этого года, несмотря на ситуацию", — сказал Шурма во время телемарафона 19 марта.

По его словам, для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Шурма также добавил, что запасов пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет.

Напомним, в 2021 году в Украине собран максимальный в истории страны урожай: зерновых и зернобобовых – более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

Напомним также, что, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина производит сельхозпродукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление.