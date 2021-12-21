Рекордный урожай: Украина собрала 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур

В 2021 году в Украине собран максимальный в истории страны урожай: зерновых и зернобобовых – более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в своем Facebook.

"Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства! Мы даже превысили свой прогноз в 100 млн тонн", - написал министр.

Он отметил, что год оказался рекордным не без учета благоприятных почвенно-климатических условий, подчеркнул и огромный вклад аграриев.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом. Именно потому в этом году была начата ирригационная реформа. В ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, вложившим средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры", - сказал министр.

Лидерами по намолоту зерна стала Винницкая область, которая намолотила 6,7 млн тонн, Черниговская – 6,2 млн тонн, Полтавская – 5,7 млн тонн и Одесская – 5,2 млн тонн, а по урожайности - Хмельницкая с показателем 87,1 ц /га.

"В начале следующего года мы планируем принять во втором чтении законопроект об объединении водопользователей, который станет залогом устойчивого развития отрасли, массового притока частных инвестиций в орошение. Как результат, в пятилетней перспективе, а может быть и раньше, рекордные урожаи станут для нас привычной практикой", — уверен Роман Лещенко.

В 2021 году Украина установила также рекорд по аграрному экспорту — она поставила иностранным покупателям продовольственную продукцию на 24,4 млрд долларов США. Причем этот рекорд Украина обновляет уже четвертый раз подряд. Обновлен и рекорд внешних поставок отечественными компаниями плодово-ягодной продукции , экспорт которой в январе-ноябре 2021 года составил 329 млн долларов США.

Но Государственное агентство резерва Украины осенью 2021 года заявляло, что запасы зерна в стране находятся на критически низком уровне. Это происходит из-за отсутствия финансирования.