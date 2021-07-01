Украина производит в три раза больше зерна, чем способна потребить самостоятельно — УЗА

По результатам зернового маркетингового года 2020/2021, по оценкам аналитиков Украинской зерновой Ассоциации, Украина экспортировала 48,8 млн тонн зерновых и масличных культур от урожая в 84,2 млн тонн. А урожай этого сезона ожидается на уровне 100 млн тонн, из которых около 62,3 млн тонн планируется отправить на экспорт.

Об этом заявил Президент УЗА Николай Горбачев во время пресс-конференции об итогах маркетингового года 2020/2021.

В УЗА отметили, что из-за уменьшения населения, в Украине снизилось потребление, при этом вырос экспорт, зерновых культур из-за спроса со стороны других стран, особенно Юго-Восточной и Южной Азии, где население динамично увеличивается.

"Несмотря на различные природные, финансовые и экономические кризисы, Украина всегда выращивала зерно и будет продолжать его выращивать и экспортировать. Сегодня Украина производит в три раза больше зерна, чем способна потребить самостоятельно. Один из факторов такой ситуации — это уменьшение населения страны, в то время как в мире, особенно в Юго-Восточной и Южной Азии оно продолжает достаточно динамично расти и создавать дополнительный спрос на продовольствие. Украине довольно повезло, что она может экспортировать столько избытка зерна, сколько способна вырастить, и оно найдет своего покупателя на мировом рынке", — отметил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

По словам Горбачева, по официальным данным, население страны составляет более 40 миллионов человек, но если пересчитать население по потреблению хлеба, то на сегодняшний день оно составляет около 35 млн человек.

Касательно экспорта зерновых в разрезе культур, экспорт пшеницы не достиг предельного показателя, прогнозируемого в Меморандуме между участниками рынка и профильным министерством, и составил 16,5 млн тонн, когда прогноз был на уровне 17,5 млн тонн при урожае пшеницы в 2020 году 25,3 млн тонн.

Также Украина экспортировала 4,2 млн тонн ячменя из валового урожая около 8 млн тонн и 23,5 тонн кукурузы, что тоже ниже прогнозируемого предельного объема 24 млн тонн при валовом урожае около 30 млн тонн. При этом было экспортировано 2,4 млн тонн рапса при урожае около 2,6 тонн и около 1,5 тонн сои при урожае 2,7 млн тонн.

В УЗА отметили, что из-за повышения цен на зерновые от экспорта зерновых будет получено около $20 млрд.

Прогнозы на сезон 2021/2022

В новом сезоне, при благоприятных погодных условиях, Украина может получить новый рекордный урожай — более 100 млн тонн зерновых и масличных. При таких условиях экспорт из Украины этих культур в следующем сезоне может достичь отметки показателей сезона 2019/2020 и составить около 62,3 млн тонн.

Однако сейчас на Юге страны из-за сильных дождей аграриям пришлось отложить уборку уже вызревших зерновых культур, в частности ячменя. Президент УЗА Николай Горбачев рассказал корреспонденту Delo.ua, что для некоторых культур дождь не имеет негативного фактора, а на оборот — есть фактор позитивный.

"По нашей информации, сейчас уже собирают урожай в Бессарабии, и достаточно успешно. В этом году урожайность будет в два раза выше, если сравнивать с прошлыми годами. Мы не ожидаем, что дожди понизят урожайность", — комментирует Горбачев.

При этом эксперт добавил, что если из-за дождей уборка ячменя затянется, то зерна могут осыпаться и привести к потерям урожая.

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