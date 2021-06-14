Экономика 1 час назад

Аграрии призывают Раду разблокировать доступ к инновационным средствам защиты растений

Украинский аграрный сектор столкнулся с реальной угрозой потери конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных культур на мировых рынках

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Представители профильных ассоциаций и Министерства аграрной политики во избежание колоссальных потерь экономики, который они предвидят в связи со сложившимися обстоятельствами, призвали народных депутатов вынести в сессионный зал на ближайшей пленарной неделе и принять законопроект №2289. Документ отменяет введенный 5 лет назад фактический мораторий на ввоз и регистрацию в Украине оригинальных инновационных средств защиты растений.

Призыв к Верховной Раде о незамедлительном включении законопроекта №2289 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины" в повестку дня ближайшего заседания озвучен в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", 14 июня 2021 года. В первом чтении документ принят 2 декабря 2020 года и вот уже полгода украинские аграрии с нетерпением ждут окончательного принятия закона.

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Генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен констатировал, что в 2015 году, Верховная Рада совершила серьезную ошибку, интегрировав в 4 статью соответствующего закона норму, предусматривающую обязательную регистрацию СЗР в странах-производителях при ввозе в Украину образцов пестицидов для государственных испытаний. На практике данная норма оказалась трудно выполнимой, что привело к фактической блокировке ввоза в нашу страну инновационных агрохимикатов. За 5 лет количество успешно зарегистрированных оригинальных препаратов в Украине сократилось втрое. В результате 95% инновационных СЗР являются для украинских аграриев недоступными. Ежегодные убытки агросектора составляют более 3 млрд грн.

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"Со временем вредители, сорняки и болезни приобретают стойкость к средствам защиты растений. Возникает так называемая резистентность. Соответственно, старые средства защиты становятся менее эффективными в противодействии вредителям. Таким образом обновление препаратов и поступление новых разработок являлось гарантией успешного сельского хозяйства на протяжении десятков лет. К сожалению, в Украине этот процесс заблокирован уже пятый год. Мы не можем проводить исследования в научных учреждениях и организациях, которые имеют соответствующие условия для исследования новых препаратов. Это закладывает негативные тенденции для конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной продукции на международных рынках", — подчеркнул Роман Сластен.

Солидарен с ним первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он предупредил, что каждый день промедления с принятием законопроекта негативно влияет как на экономику, так и экологию Украины.

"Мы ежегодно фиксируем постоянную волатильность и непредсказуемость погодных условий. Это вынуждает фермеров очень быстро реагировать и адаптировать свои технологии. К сожалению, с блокированием доступа к испытаниям инновационных препаратов, из-за невозможности ввоза образцов СЗР для научных целей, наши аграрии фактически не могут быть такими гибкими и быстро реагировать в отличие от фермеров других стран. Учитывая, что с каждым годом волатильность увеличивается, это может привести к потере конкуренции и рынков. Мы призываем парламентариев быстрее рассмотреть законопроект №2289, чтобы инновационные решения были доступны нашим аграриям и чтобы они могли быстро принимать решения, быть эффективными, прибыльными, увеличивать урожайность и наращивать производство", — заявил Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат Украины Николай Кучер назвал токсичную законодательную норму откровенно лоббистской, принятой 5 лет назад в интересах отдельных предприятий.

"Законопроект №2289 призван исправить откровенно лоббистскую норму, прописанную в статье 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах". Эта норма создает преимущества для отдельных предприятий, которые в большинстве торгуют генерическими средствами защиты растений по цене современных эффективных и экологически безопасных препаратов. Необходимость разблокирования ввоза инновационных СЗР для научных исследований и испытаний в Украине очевидна, как белый день. Ограничение доступа наших ученых к передовым мировым разработкам приводит к тому, что на украинском рынке предлагаются только устаревшие препараты,  менее безопасные как для человека, так и окружающей среды. Мы уже пять лет боремся, чтобы исправить норму, которая вредит украинским аграриям", — резюмировал Николай Кучер.

Спикеры пресс-конференции акцентировали также внимание на том, что ни в ЕС, ни в других высокоразвитых странах такой законодательной нормы не существует, именно поэтому законопроект №2289 является еще и евроинтеграционным и поддерживается правительством.

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