Перепись населения в 2023 году будут проводить через интернет

Перепись населения в Украине в 2023 году будут проводить через интернет. Об этом в своем телеграм-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, по итогам онлайн-заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения члены комиссии приняли решение актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения, и модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения.

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Также было решено ввести сервис для идентификации респондентов с помощью номера телефона (мобильного) в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получение ответов респондентов на вопрос по программе Всеукраинской переписи населения через интернет).

Кроме этого, во время мероприятия председателем Государственной службы статистики Украины Игорем Вернером была представлена подготовка к проведению Всеукраинской переписи населения 2023 года. Также были представлены материалы пробной переписи населения, которая состоялась в 2019 году в части Оболонского района города Киева, а также в Бородянском районе Киевской области, Песковском ОТГ (пгт Песковка, с. Раска и с. Мигалки). Общее количество респондентов составило 32 000 человек.

Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки Госстата базируются на этих данных, с каждым годом, соответственно, теряя достоверность. ООН при этом рекомендует проводить переписи не реже одного раза в десять лет.

Вторая перепись населения Украины в апреле 2008 года была намечена на 2011 год, но в июле 2009 года перенесена на 2012 год.

Однако по факту в 2012 году перепись не прошла, и лишь в октябре того года ее проведение перенесли на 2013 год.

В 2013 году ее также не проводили, и в сентябре правительство перенесло дату статистического исследования сразу на 2016 год.

Но перед наступлением этого года, в декабре 2015-го Кабмин решил снова отложить перепись, определив ее датой 2020 год.

Отметим, что в бытность на должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года идею отказа от переписей в принципе активно отстаивал Дмитрий Дубилет. Он, в частности, высказывал идею о создании так называемого "единого реестра украинцев", который бы отражал демографическую ситуацию в реальном времени.

Параллельно команда министра провела собственное исследование относительно общей численности населения на 1 декабря 2019 года по регионам, цифры которого оказались радикально отличающимися от официальных. Чиновник обещал, что опубликует данные и более подробно — по крайней мере, на уровне районов, но обещания так и не выполнил.

При этом вскоре после ухода Дубилета из власти в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, фактически сделавший перепись в 2020 году невозможной.

9 декабря Кабинет министров одобрил очередной перенос проведения переписи населения — сразу на 2023 год. Таким образом, даже в случае ее проведения в этот запланированный срок она пройдет спустя 21-22 года после предыдущей переписи.

Параллельно министр Кабинета министров Олег Немчинов, занявший место Дубилета, также заявил, что Украина намерена провести перепись населения раунда 2030 года уже реестровым или, по крайней мере, комбинированным методом, то есть уже точно без сплошного обхода населения.