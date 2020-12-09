Украина начала подготовку к переписи населения-2030 по реестрам, не проведя перепись-2020

Украина намерена провести перепись населения раунда 2030 года уже реестровым или по крайней мере комбинированным методом. Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Чиновник сообщил, что 9 декабря подписал с Государственной службой статистики и Фондом ООН в области народонаселения совместное заявление о создании рабочей группы по разработке комплексного проектного документа для перехода Украины от традиционной переписи к переписи по реестрам.

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Он отметил, что подготовка к переписи по новому для Украины методу началась во исполнение плана по выполнению указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, который Кабмин одобрил 14 августа 2019 года.

Для этого готовятся проекты документов о внесении изменений в некоторые законы в сфере статистики, в частности в закон о всеукраинской переписи населения.

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"Эти изменения урегулируют доступ органов государственной статистики к необходимым для переписи населения персональным данным, содержащимся в национальных электронных информационных ресурсах. Перепись населения по реестрам — это будущее, которого не избежать", — написал министр.

Он подчеркнул, что переход на перепись населения по реестрам содержит многочисленные преимущества и возможности.

Это снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи, снижение нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет", — отметил Немчинов.

При этом чиновник вообще никак не затронул тему проведения переписи раунда 2020 года, ситуация с которой остается не проясненной уже несколько лет.

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Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки Госслужбы статистики базируются на этих данных, с каждым годом, соответственно, падая в достоверности. ООН при этом рекомендует проводить переписи как минимум раз в десять лет.

Вторая перепись населения Украины уже неоднократно откладывалась. На данный момент действует редакция соответствующего распоряжения Кабинета министров, предусматривающая проведение переписи в текущем 2020 году. Тем не менее, практической реализации документ не получил.

Отметим, что в бытность на должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года идею отказа от переписей в принципе активно отстаивал предшественник Немчинова Дмитрий Дубилет. Он, в частности, высказывал идею о создании так называемого "единого реестра украинцев", который бы отражал демографическую ситуацию в реальном времени. Однако вскоре после ухода Дубилета из власти в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, фактически сделавшей перепись невозможной.