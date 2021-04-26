Посевная с опозданием на две недели: каким будет урожай зерновых и цены на хлеб уже осенью

В этом году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году. Но по прогнозам Минэкономики в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Однако кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий. Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.

Пока что бьем рекорды

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на середину апреля уже засеяно более 1,5 млн га яровыми культурами, а это 20% от прогнозируемых площадей. В частности, в разрезе культур посеяно: пшеницы — 124,2 тысяч га (70%); ячменя — 1,06 млн га (76%); овса — 134,6 тысяч га (69%).

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Из года в год аграрии Украины наращивают производство зерновых и масличных культур. Так, в перспективе ежегодные урожаи могут достигнуть 100 млн тонн зерновых и масличных культур, а по оценкам УЗА в среднесрочной перспективе до 2026 года возрастут до 118 млн тонн.

По словам заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, аграрии Украины статистически собирают в три раза больше урожая в год, чем нужно для внутреннего потребления.

"Украина будет с хлебом в этом году и в следующем, однозначно. Этому есть несколько подтверждений, так как мы видим, что зимой было много осадков и в марте этого года. Посев пшеницы увеличился еще осенью, поэтому каких-то рисков в плане, что мы не сможем собрать недостаточно урожая — нет", — отметил Высоцкий.

В Украинской зерновой Ассоциации напоминают, что в аграрном секторе всегда присутствуют погодные факторы, например, засуха 2020 года. Для снижения этих рисков аграрии с каждым годом все больше применяют новые технологии, современные оросительные системы, качественный семенной материал, а также новые более устойчивые к неблагоприятным погодным условиям сорта.

"Изменения климата ведут к росту рисков, в частности, к частым засухам, особенно на Юге Украины. Развитие и внедрение оросительных систем и развитие мелиорации в Украине — это и является тем важным фактором, позволяющим производителю меньше зависеть от погодных условий и иметь лучшие показатели урожайности. Что касается качества грунтов, при наличии современных технологий, можно не только не истощать землю, но и увеличивать ее потенциал. Введение новых правил на рынке земли должны дать мотивацию собственникам работать над улучшением состояния почв", — добавили в Украинской зерновой Ассоциации.

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на эту госпомощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен. В частности, на господдержку страхования сельхозпродукции пойдет 50 млн гривен, на возмещение потерь от повреждения посевов агрокультур в результате чрезвычайных ситуаций — 240 млн гривен. Кроме того, деньги направят на государственную поддержку сельхозпроизводителей, которые используют мелиорированные земли в сумме 50 млн гривен.

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"Сейчас согласовывается проект порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли. Мы очень надеемся, что поддержка государства создаст стимулы для увеличения орошаемых площадей", — считают в УЗА.

Проблемы с топливом

С середины апреля в Украине наблюдается рост на дизельное топливо. Традиционно с запуском посевной кампании цены на топливо из-за ажиотажа растут. В этом году из-за ухода с рынка крупного поставщика Proton Energy, поставляющего в Украину дизтопливо и автогаз "Роснефти", который поставлял на украинский рынок 22% дизтоплива и сжиженного газа, эксперты прогнозируют дефицит горючего, из-за которого фермеры могут понести убытки.

Для аграриев рост цен на топливо в разгар посевной — всегда плохо.

Как сообщил Delo.ua один из операторов аграрного рынка, что фермеры с середины марта до середины мая закупают топливо для посевной, в июле — августе для уборки озимых, в сентябре — октябре для уборки подсолнуха, а в октябре — ноябре для уборки кукурузы. То есть аграрии закупают топливо исходя из периода комплекса работ, и вполне возможно, что проблемы на рынке топливных ресурсов могут повлечь за собой дополнительные затраты и формирование стоимости зерновых, так как затраты на дизель продлятся до конца вывоза зерновых с полей.

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По словам директора по производству агрохолдинга KSG Agro Дмитрий Ельченко, в конце февраля — начале марта закупили топлива на весенне-полевые работы, то есть сейчас топливом обеспечены, а в июне будет закупаться топливо под уборочную.

"Закупка топлива происходит следующим образом. Есть три комплекса работ в сельском хозяйстве: весенние полевые работы, в том числе посевная, уборочная и осенние полевые работы в том числе посевная озимых. До начала каждого этапа закупается необходимый объем топлива. То есть три раза в год происходит закупка топлива крупным оптом. Если есть свои емкости для хранения, оно закупается и хранится", — рассказал директор по производству агрохолдинга KSG Agro Дмитрий Ельченко.

Что будет с ценами на хлеб

По данным Национального банка Украины, инфляция ускорилась выше прогнозируемой. Это прежде всего связано с существенным, чем ожидалось, удорожанием отдельных продуктов питания и топлива. Увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г / г).

Весомым фактором ускорения цен в соответствующей группе товаров стало дальнейшее перенесение эффектов из-за низких прошлогодних урожаев в Украине и в мире. В частности, стремительно подорожало подсолнечное масло, а также продукты его переработки, как майонезы, маргарин и спреды. Дальнейшее увеличение производственных затрат на сырье, как мука, масло, сахар и энергию обусловило рост цен на хлеб и изделия из муки.

Сейчас Украина для внутреннего потребления использует запасы зерна урожая прошлого года. По данным Госстата Украины в первом квартале 2021 года запасы пшеницы составляли 1,5 миллиона тонн, что на 6% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен не исключает дальнейшего подорожания этого продукта на 5-10%, однако отмечает — если урожай выдастся отличным, то это поможет удержать цены на прежнем уровне.

Наталья Лошакова, Степан Крьока, специально для Delo.ua

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