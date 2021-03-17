Гроші, які легко повертати: на які банківські програми можуть розраховувати аграрії

Найбільша потреба у додаткових коштах у аграріїв, як правило, виникає на початку весни. "Весна — це якраз той період, коли додаткові оборотні кошти вкрай потрібні", — говорить у коментарі Delo.ua керівник ТОВ "Євромоноліт" Людмила Лакуста. Основним видом діяльності "Євромоноліт" є вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур на Дніпропетровщині.

Саму циклічність, за якою у аграріїв "час сіяти" — це час позичати гроші, а "час збирати урожай" — це час віддавати позичене, уже встигли уловити банкіри. Під неї створили спеціальні кредитні програми. Так, зокрема, ПриватБанк пропонує агровиробникам одразу дві кредитні програми з урахуванням сезонності бізнесу — АгроКУБ і Агросезон.

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Програму АгроКУБ у ПриватБанку називають сьогодні однією із найвідоміших та найпопулярних програм у агровиробників. "Перевагами АгроКУБа на поточний момент користуються більше 4 тисяч фермерів та фермерських господарств. Тільки з початку 2021 року отримали позитивні рішення по АгроКУБу більше 1400 підприємців та підприємств і кількість заявок на кредит щодня зростає. Більше 22 тисяч фермерських господарств вже мають передрозраховані ліміти по АгроКубу", — розповіли Delo.ua у банку.

"Раз, два три і АгроКУБ"

Про те, що АгроКУБ — це дуже зручний продукт, бо він швидко оформляється, говорить і Людмила Лакуста. Вперше цією програмою від ПриватБанку "Євромоноліт" скористався у 2019 році — позичили 300 тисяч гривень. У 2020 році — 1 млн гривень. Гроші були потрібні, за словами Людмили, на покупку солярки і на засоби захисту рослин.

Цьогоріч "Євромоноліт" знову планує скористатися перевагами цієї програми. Там кажуть, що "дорога ложка до обіду", а саме повернення банку позичених грошей проходить майже непомітно. "Проблем із поверненням позики у нас ані перший рік, ані другий не було. Гроші віддаються у період збору агропродукції, коли іде реалізація і є виручка. Якщо виручка складає кілька мільйонів гривень, то віддати 1 млн зовсім не складно", — говорить Людмила Лакуста.

Для отримання кредиту за програмою АгроКУБ потрібна лише порука власника бізнесу, застава не потрібна. Позика надається на 12 місяців для поповнення обігових коштів — закупівля добрив, посівмату, засобів захисту рослин, кормів, а також для придбання техніки та обладнання. Попереднє рішення приймається миттєво. Кошти, після надання до банку необхідних документів, зараховуються на поточний рахунок юридичної особи чи підприємця в ПриватБанку протягом 2 днів. Сума кредиту, яку можна отримати за програмою АгроКУБ складає від 50 тисяч до 1 мільйону гривень.

АгроКУБ видається на таких умовах: 1,6% на місяць від суми кредиту — перші 6 місяців; 1,4% на місяць від суми кредиту — наступні 6 місяців. Разом з тим у ПриватБанку зазначають, що для клієнтів із агробізнесу по "АгроКУБу" передбачені адаптовані умови погашення.

Так, при бажанні можна перші 6 місяців погашати тільки відсотки, решта 6 місяців — суму боргу з відсотками рівними частинами, або ж клієнт обирає бажані 6 місяців для погашення тіла кредиту, починаючи з наступного за місяцем отримання кредиту, а відсотки та тіло кредиту погашає в решту 6 місяців.

"Зменшити вартість кредиту позичальники також можуть за рахунок отримання АгроКУба зі знижкою для купівлі продукції від партнерів ПриватБанку за зниженими ставками фінансування або ж за рахунок державних програм компенсації (Постанова КМУ №300 від 29 квітня 2015 року) 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів", –розповідають у ПриватБанку.

Також завдяки своєму гнучкому графіку погашення кредиту з урахуванням сезонності: грудень — 20%, січень — 30%, лютий — повне обнулення етапу фінансування і тому, що кредит на суму від 500 тисяч гривень можна отримати саме "живими грошима", цікавим аграріям може бути і "Агросезон". Гроші за цією програмою можна витратити на закупівлю сировини та матеріалів для с/г циклу: паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, міндобрива, насіння; на придбання допоміжної техніки, дрібного обладнання та устаткування; поточний ремонт сільгосптехніки, обладнання, приміщень, придбання запчастин, будівельних матеріалів, оплата ремонтних робіт тощо.

В наших умовах розрахуватися за такі закупки і роботи за безготівковим рахунком у селах, де працює агробізнес, буває складно і можливість для аграріїв мати "на руках" "живі гроші" дуже важлива. "Скажімо, була ситуація, коли в період посівної у мене прямо на полі зламалася техніка. Погодився відремонтувати її місцевий умілець. Тільки проблема була в тому, що у мене не було готівки, щоб з ним розрахуватися, а у нього банківського рахунку, на який йому можна було перечислити гроші. Через це довелось згаяти такий важливий на той момент час", – розповідає у коментарі Delo.ua фермер із Івано-Франківської області Олег Дмитрук.

Зазначимо, відсоткова ставка за "Агросезоном" від 10,5% річних — для клієнтів корпоративного бізнесу, 13% річних — для МСБ.

З компенсацією від держави

Про велику потребу агробізнесу в додаткових, але, водночас, недорогих, коштах може говорити той факт, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" отримала найбільший попит саме серед аграріїв. Згідно з даними Міністерства фінансів, за рік функціонування "5-7-9%" компаніям, які працюють у сільському господарстві, банками було видано 54% від загальної кількості позик.

Зазначимо, банками-партнерами держави за програмою "5-7-9%" (знижена відсоткова ставка) завдяки компенсації державою на сьогодні є уже 24 установи. У ПриватБанку зазначають, що за цією програмою можна отримати фінансування на придбання та/або модернізацію основних засобів чи поповнення обігових коштів підприємства строком до 5 років від 0% річних.

У 2021 році держава планує взяти на себе часткову компенсацію вартості с/г техніки вітчизняного виробництва, також фінансову підтримку заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів, фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, фінансову підтримку розвитку фермерських господарств і підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. На все про все планується виділити 4 млрд гривень.

Крім основних програм підтримки також передбачається низка нових програм з бюджетом в 500 млн гривень. Це державна підтримка страхування с/г продукції, компенсація втрат посівів на Одещині, державна підтримка зрошення, підтримка органічного виробництва, державна підтримка розвитку картоплярства тощо.

"За нашими розрахунками, нові програми, такі як підтримка зрошення, матимуть попит серед аграріїв у зв’язку з близьким відкриттям ринку землі", — заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Гроші "під землю"

Тим часом, відкриття ринку землі, яке заплановане на 1 липня 2021 року, може ще більше збільшити попит аграріїв на банківські продукти. "Відкриття ринку землі збільшить попит на кредитні продукти. Якщо буде відкриття ринку, то потрібні будуть додаткові кошти, щоб купити цю землю", – каже Людмила Лакуста.

Про зростання попиту на кредити і перспективи створення нових адаптованих продуктів під відкриття ринку землі заговорили у багатьох українських банках іще із моменту схвалення (в ніч з 30 на 31 березня 2020 року) Верховною радою відповідного закону. Проте, чіткої визначеності, якими будуть ці нові продукти банків, до цих пір не має.

"Все залежатиме від того, в якому саме режимі буде відкрито можливості щодо ринку землі саме для агробізнесу, а не просто для фізичних осіб. Але у будь-якому разі ми прогнозуємо значну активізацію активності по фінансуванню купівлі землі, як товару, за рахунок банківських кредитів (звичайно для цього мають бути створені нові адаптовані кредитні продукти)", – зазначають у ПриватБанку.

Із відкриттям ринку землі може зрости і попит на лізинг, і кредит с/г техніки. Остання — купівля тракторів, сівалок, комбайнів, вантажних автомобілів — на сьогодні, за словами аграріїв — уже і так є однією із найважливіших статей витрат у їхньому бізнесі. "Якщо буде можливість прикупити землю, то і кількість техніки для її обробітки доведеться збільшити", — говорить Олег Дмитрук.

Зазначимо, стандартні кредитні програми на покупку с/г техніки припускають термін виплати позики пʼять років, а ставка за кредитом — 13-16% річних. В той же час, зекономити на процентах аграрії можуть, якщо правильно підберуть для себе відповідний продукт.

"Сьогодні ПриватБанк пропонує клієнтам агросектору фінансовий лізинг сільгосптехніки, у тому числі провідних світових брендів, як-то Case IH, Claas, John Deere, New Holland та ін. Налагоджена співпраця з дилерами та спільні з ними партнерські програми дозволяють клієнтам отримати фінансування з мінімальною платністю в середньому під 5-9% річних при базовій ставці 11%, річних у гривні зі строком лізингу до 5 років та адаптованим графіком погашення лізингових платежів з урахуванням сезонності бізнесу клієнта. При цьому, ми максимально прозорі і відверті в умовах продукту, зокрема клієнт може самостійно на сайті банку скористатися зручним калькулятором і отримати комерційну пропозицію", – зазначають у ПриватБанку.

Переваги лізингу уже давно оцінив керівник фермерського господарства "Злагода-2010" Сергій Явтушенко. Іще кілька років тому питання оновлення техніки фермер з Харківщини почав вирішувати за допомогою лізингу. "Лізинг від ПриватБанку з відстрочкою платежів, а ще й 40% компенсації з бюджету — став реальним вирішенням питання оновлення техніки. Напередодні посівної ми придбали новенький трактор, обприскувач, навісне обладнання. Техніка ефективно відпрацювала, приносить прибуток. Господарство навіть не відчуло додаткового фінансового навантаження", — розповів він.

Зараз у ПриватБанку пропонують аграріям скористатися такими кредитними програмами як лізинг техніки, обладнання, транспорту за зниженою ставкою від 1% річних за рахунок партнерських програм або кредит на купівлю с/г техніки з компенсацією частини вартості від держави.

Компенсацію державою процентів або частини тіла кредиту сільгоспвиробники можуть отримати і за програмою інвестиційний кредит. Цікава програма тим, що позика видається на строк до 5 років, а проценти нараховуються тільки на використані кошти.

Також ПриватБанк пропонує аграріям кредитні ліміти на рахунок для фінансування повсякденних потреб підприємства, що також для аграріїв є дуже важливим.

Загалом, банкіри відзначають, що всі кредитні програми — не тільки ті, які розроблялися спеціально під аграріїв — є досить популярними у агросектора. Дуже часто трапляється так, що агровиробники підбирають під себе одразу кілька програм фінансування одночасно. Одні допомагають вирішувати питання поточного фінансування потреб фермера, інші — фінансування капітальних покупок.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua