У "Укрзализныци" заканчивается топливо: дизеля осталось на четыре дня

"Укрзализныця" заявляет, что ее запасы дизельного топлива подходят к концу, при этом поставщики отказываются отгружать компании горючее по существующим контрактам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"УЗ сейчас имеет два контракта на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на четверо суток", — говорится в нем.

При этом отмечается, что ведется работа по "обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта", компания контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время.

Отметим, что на предыдущей неделе на рынке отмечался рост цен на ДТ: трейдеры говорят, что начался дефицит ресурса и многие продавцы решили пока придержать его, сняв с продажи, а остальные игроки существенно взвинтили ценники.

Напомним, что ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное управление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо. Затем также были проведены масштабные обыски в сети АЗС Glusco: Служба безопасности Украины заявила о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов".

Как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, являвшейся, в частности, совладелицей российского Новошахтинского завода нефтепродуктов, санкции СНБО были введены одновременно с решением по "ПрикарпатЗападтрансу".

В компании "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в ответ на данные события выразили готовность обеспечить рынок в случае возникновения дефицита топлива, однако вскоре Антимонопольный комитет наложил на нее, а также на сети АЗС группы "Приват" рекордный штраф в 4,7 млрд грн за сговор на рынке, из чего штраф "Укртатнафты" составил 2,9 млрд грн. На заводе заподозрили АМКУ в намерении дестабилизировать этим топливный рынок и даже возможной госизмене.