Обыски на Glusco: трейдеры Proton и Wexler прекращают поставки нефтепродуктов в Украину

С 1 апреля 2021 года швейцарский трейдер Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, сообщает Enkorr.

Также с 1 апреля, по информации издания OilPOint, приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов — Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", — заявил собеседник издания.

По данным Консалтинговой группы А-95, компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в 2020 году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки, по сравнению с 2019 годом, на 9%, до 662 тысяч 300 т.

Как известно, в июне 2017 года швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева купила сеть Glusco (141 АЗС). Тогда участники рынка заявили, что сеть перешла под контроль структур из окружения Виктора Медведчука.

В начале марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать группы по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также проверить автозаправочные станции.

11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн.

В свою очередь группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства.

Напомним также, что против самого Медведчука лично, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19 юридических лиц Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день.

Кроме того, также 19 февраля СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот же день Зеленский ввел и это решение в действие.