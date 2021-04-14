Оптовые цены на дизтопливо резко подскочили

Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка за два дня (13-14 апреля) выросли на 540 грн/т (+2,13%) и 23коп./л (+1,06%). Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

Согласно сообщению, рост цен начался 13 апреля, а 14 апреля он заметно ускорился.

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Так, средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 14 апреля составила 25 940 грн/т, что на 410 грн/т дороже стоимости ресурса во вторник (25 530 грн/т), в мелком опте ДТ этот же период подорожало на 16 коп/л, до 21,98 грн/л.

В частности, на Коростене ДТ за сутки подорожало на 30–40 коп/л, до 21,90грн/л, на Кременчуге прайс завода сегодня менялся два раза и остановился на отметке 21,94 грн./л (+42 коп/л за). В Новограде ценники выросли на 35 коп/л до 21,95 грн/л, а в столичном регионе — на 20–30 коп/л, до 21,90–22,00 грн/л.

По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит, и многие продавцы решили пока придержать ресурс и сняли его с продажи, остальные же игроки существенно взвинтили ценники.

Напомним, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины 2 апреля подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений, связанных с Covid-19.

Напомним также, 15 марта швейцарский трейдер Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Компания занималась поставками в Украину дизельного топлива и сжиженного газа, производства российской компании "Роснефть".

Позже enkorr со ссылкой на собственные источники сообщил, что Proton Energy в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину сменит международный трейдер Coral Energy.

11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн.

В свою очередь группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства.

Напомним также, что против самого Медведчука лично, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19 юридических лиц Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день.

Кроме того, также 19 февраля СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот же день Зеленский ввел и это решение в действие.

Фото: Depositphotos