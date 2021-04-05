Кабмин договорился с нефтетрейдерами об удешевлении бензина в апреле до 30 грн/л — эксперт

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины 2 апреля подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений, связанных с Covid-19.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий документ со стороны правительства подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"За последние несколько недель мы провели много встреч и дискуссий с сетями АЗС. Подписание этого меморандума — это свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом есть: компромиссные решения найдены. Совместными усилиями мы должны обеспечить ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов", — отметил он.

Отмечается, что стороны объединили усилия для создания благоприятных условий развития рынка на принципах законности, прозрачности, честной конкуренции и социальной ответственности; развития партнерских отношений между бизнесом и государством; предотвращения нарушений законодательства, получению и использованию неправомерных преимуществ в конкуренции.

По условиям меморандума, Нефтегазовая ассоциация Украины будет продолжать популяризировать принципы прозрачной и честной конкуренции и уплаты налогов всеми участниками рынка в полном объеме, а также пропагандировать соблюдение принципов социально ответственного ведения бизнеса с целью обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами по рыночным ценам.

Ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабмину информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота горючего и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

Правительство же примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки).

Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов (не допуская каких-либо проявлений дискриминации), а также свободному ценообразованию на рынке нефтепродуктов.

Со своей стороны компании-участники ассоциации обязуются продолжать платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Отмечается, что на сегодня в состав ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргазвыдобування", а также оптовые поставщики нефтепродуктов. Участники ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, по сути договоренность касается снижения в течение апреля цен на бензин ниже уровня 30 грн/л.

По словам топливного эксперта, переговоры шли месяц, а повод для подписания меморандума оказался, "как обычно, смешной и грустный одновременно".

"С ноября по февраль мировая цена на нефть выросла на 80% — с 37 до 67 долларов за баррель. Пошел процесс и у нас, хотя полностью цены синхронизироваться не успели. В премиальных сетях бензин А-95 завалился за 30 грн/л. Таких станций всего 1000 из 7500, но, видать, заправляться в Кабмине и ОП привыкли именно на этой тысяче. При этом на рынке достаточно предложений по 28 грн, а у бодяжников и того ниже (а у них 2800 АЗС)", — отметил он.

По словам Куюна, возникшая ситуация в целом полезна для рынка, так как дала возможность вновь поднять актуальные вопросы на высоком уровне.

"Как объясняют свои цены владельцы "дорогих" станций? Конкурировать с бодяжниками-дискаунтерами бесполезно, те всегда дадут дешевле. Поэтому новых объемов не получишь, а маржу потеряешь. Анализ работы дискаунтреров показывает, что только на левых чеках и дальнейших скрутках они получают 12% рентабельности. Еще раз: они могут продавать топливо вообще без прибыли и зарабатывать 12% только на финансовых махинациях. Чистыми, если можно так выразиться", — отметил он.

В то же время, по словам эксперта, если сеть не торгует абсолютно легальным топливом, а "мешает веслом бензин у себя на базах", то речь идет уже об абсолютно других цифрах рентабельности.

"Поэтому сети из легального сектора вынуждены ставить цену с запасом и рассчитывать на понимание состоятельной прослойки потребителей, а колеблющихся подогревать индивидуальными скидками вплоть до 5 грн/л (в среднем 3,5 грн/л). Но дисконты видят лишь клиенты, а ценовую стелу все", — добавил директор консалтинговой компании.

В итоге, по его словам, власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цен ниже 30 грн/л на весь апрель.

"Сегодня с утра рынок выполнил эту часть договоренностей. Пересмотр возможен после допконсультаций в случае резкого изменения внешней конъюнктуры. Думаю, собраться в апреле придется, и не раз, поскольку из-за остановки поставок топлива "Роснефти" ждем крепкую турбулентность по дизелю и сжиженному газу. Со своей стороны Кабмин обязался бороться с "тенью". И вроде как даже обещал показать быстрый результат", — отметил Куюн.

В то же время в этой части, по оценке эксперта, пока договоренности не соблюдаются, но для окончательных выводов еще стоит подождать.

"Пока все потуги больше походят на обычную показуху, поскольку ни один мини-НПЗ не закрыт, октаноповышающие растворители как ехали к БРСМ и в Мерефу — так и едут, соцсети забиты объявлениями о продаже талонов со скидками по 5-6 грн/л (продукт НДС-скруток). Верю ли я в успех этого мероприятия? Нагонять пессимизм не буду, подождем. Тестовый период — апрель. С мая снова каждый сам по себе. Если результата не будет, мы напишем в СНБО!:)", — написал он.

Отметим при этом, что в конце марта Антимонопольный комитет посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин.