Крупные украинские сети АЗС снизили цены на бензин — СМИ

2 — 5 апреля крупные сети автозаправочных станций (АЗС) снизили цены на бензин. Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

Так, по информации издания, на станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн/л, до 29,49 грн/л, а А-95 подешевел на 1,5 грн/л, до 29,99 грн/л.

В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 копеек за литр, до 29,19 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л (-70 копеек). На UPG бензины подешевели на 40 копеек.

Как заявил один из представителей розничного рынка, корректировка цен проведена в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином, который будет подписан сегодня, 5 апреля, во второй половине дня.

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Текст документа еще не опубликован, однако, как отмечают в издании, он предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн за литр.

Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.

Напомним, 2 апреля правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

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