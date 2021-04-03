Энергетика 1 час назад

Кабмин одобрил меморандум с нефтетрейдерами по адекватным ценам на АЗС

Теперь меморандум должен подписать министр экономики Игорь Петрашко

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Соответствующее распоряжение №270 от 2 апреля обнародовано на его сайте, передает "Интерфакс-Украина".

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Теперь меморандум должен подписать министр экономики Игорь Петрашко.

В то же время текст документа пока отсутствует.

Согласно данным агентства, представители власти последние несколько недель проводят переговоры с сетями АЗС, предлагая им понизить цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендуют установить цену до 30 грн за литр.

В свою очередь крупные сети в очередной раз требуют усилить борьбу с "черным" и "серым" рынком и обеспечить равные условия конкуренции.

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Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы для борьбы с нелегальным рынком топлива на уровне каждой области, в частности, проверять автозаправочные станции.

А глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в эксклюзивном интервью Delo.ua заявил, что Госэкоинспекция планирует проверить более 500 заправок в 2021 году.

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