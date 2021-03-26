Транспорт 30 минут назад

Антимонопольный комитет посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин

Регулятор отмечает, что украинские АЗС быстро реагируют на повышение мировых котировок на топливо, но при их уменьшении такого скорого обратного процесса не случается

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Крупнейшие сети АЗС достаточно быстро реагируют на повышение мировых котировок на топливо, но при их уменьшении такого скорого обратного процесса не случается. К такому выводу пришли в Антимонопольном комитете, передает пресс-служба ведомства.

Проанализировав данные, в АМКУ установили, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо — на 9,4%.

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В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо — на 12,93%, на автогаз — на 21,15%.

Также с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

В связи с этим АМКУ отправил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации. В частности работающим под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

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Регулятор посоветовал этим заправкам предпринять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуации на рынке.

Комитет обращает внимание, что снижение европейских котировок должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно является основанием для изменения розничных цен.

В то же время тенденция к повышению и поддержанию основными участниками рынка розничных цен на информационных табло стационарных АЗС, при снижении оптовой стоимости ресурса и при отсутствии объективных на то причин (факторов), может привести к дополнительным финансовым затратам потребителей.

Источник фото: Depositphotos

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