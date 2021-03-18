"Укртатнафта" обещает закрыть дефицит дизеля из-за прекращения импорта из РФ

Компания "Укртатнафта", располагающая Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, заявляет, что прекращение поставок российских нефтепродуктов с 1 апреля, о чем сообщила ранее группа компаний-импортеров, не вызовет дефицита и роста цен на рынке Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

"Учитывая, что доля поставок именно этих компаний в прошлом году составила менее 30% потребления, рынок имеет возможности быть сбалансированным за счет увеличения внутреннего производства и импорта из других направлений, в том числе используя морские поставки танкерами", — сказано в нем.

"Укртатнафта" отмечает, что имеет в своем распоряжении остатки нефтяного сырья на терминале в Одессе в объеме двух танкеров, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения дефицита на рынке, и имеет технические возможности увеличить загрузку технологических установок для дополнительного производства 120 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.

Напомним, ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину.

Перед этим, 11 марта, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов" в сети АЗС Glusco, материнской компанией которой является швейцарская Proton Energy Group. На объектах сети провели более 140 обысков — в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и в двух отделах таможенного оформления По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составила около 240 млн грн.

В самой Glusco заявили, что дело ведется по факту совершения преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которые с ней никак не связаны. Также в компании заявляют, что несмотря на прекращение продажи бензина и дизельного топлива, она обязательно рассчитается со всеми своими корпоративными клиентами.

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Кроме того, напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть в управление государства проходящие по Украине участки нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км, а президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно) в виде объектов нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" в Украине и передал его в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем.

Компания поставляла в Украину около 30% дизельного топлива из России по этому трубопроводу. Однако после того, как летом 2019 года была введена специальная пошлина на импорт топлива из РФ в 3,37% (в 2021 году 4%), доля "ПрикарпатЗападтранса" в импорте ДТ снизилась до 9%.

При этом как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, являющейся, в частности, совладелицей российского Новошахтинского завода нефтепродуктов, санкции СНБО были введены одновременно с решением по "ПрикарпатЗападтрансу".