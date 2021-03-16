Glusco обещает рассчитаться со всеми клиентами

Генеральный директор "Глуско-Украина" Борис Ганджа заявляет, что несмотря на прекращения реализации в сети АЗС бензина и дизельного топлива, компания обязательно рассчитаться со всеми своими корпоративными клиентами. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

"Хочу заверить каждого корпоративного клиента, что у компании высокая ликвидность и з каждым клиентом будет проведен расчет… И компания выполнит все свои обязательства в полном объеме", — сказал Ганджа.

По его словам, после событий связанных с обысками компании поступило минимальное количество заявок на возврат средств от корпоративных клиентов.

Что касается физлиц, участвовавших в бонусной программе, то им предлагают обменять их на те товары, которые продолжают продаваться в сети автозаправок.

"У нас есть бонусная система. Все станции фактически работают. Мы работаем в LPG сегменте и работают магазины. Если есть у кого, то накопление бонусов, вы можете эти бонусы забрать газом, продуктами питания и сопутствующими товарами", — сообщил Ганджа.

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Он добавил, что по состоянию на 16 марта убытки компании составляют 2-3 млн гривен ежедневно. Однако несмотря на это, Glusco воздержится от массовых увольнений.

Кроме того, Ганджа сообщил что у руководства сети АЗС нет четкого понимания, когда компания сможет возобновить полноценную работу. Однако это точно не случиться в ближайшие месяцы, возможно на это уйдут годы. При этом случае разблокировки торговли бензином, АЗС смогут достаточно быстро возобновить работу даже в условиях прекращения поставок материнской компании Proton Energy Group S.A.

"Заблокирован объем бензина в таком количестве, что если нам и разблокируют работу, компания фактически сразу возобновить работу. Сразу будет работать и объема будет достаточно, чтобы закупить некоторые объемы и дальше бесперебойно работать", — отметил он.

Также генеральный директор сообщил, что просит встречи с президентом Зеленским, чтобы донести ему позицию компании и ее трудового коллектива.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19 юридических лиц. Президент Владимир Зеленский ввел их в действие в тот же день. Среди таких компаний была и компания "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала украинский участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

"ПрикарпатЗападтранс" СМИ связывали с Виктором Медведчуком. Ранее эта компания поставляла в Украину около 30% дизельного топлива из России, но после того как летом 2019 года была введена специальная пошлина на импорт топлива из России в 3,37%(в 2021 году 4%) доля "ПрикарпатЗападтранса" снизилась до 9%.

Позднее, в начале марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать группы по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также проверить автозаправочные станции. 11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн. Фигурантом дела оказалась сеть АЗС Glusco, которая принадлежит швейцарской компании Proton Energy Group S.A. Собственником Proton Energy Group является Нисан Моисеев также связывают с Виктором Медведчуком. В сети АЗС были проведены масштабные обыски после которых работа сети фактически остановилась и через несколько дней на части АЗС возобновили продажу автогаза.

Группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства, но 15 марта, ее материнская компания, швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. По оценке консалтинговой группы "А-95" компания поставляла на украинский рынок до 22% дизельного топлива и автогаза.