Штраф "Укртатнафте": компания пожаловалась в НАБУ и ОГП на "госизмену" АМКУ

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) подозревает, что целью наложения на нее Антимонопольным комитетом штрафа в 2,9 млрд грн за участие в сговоре с сетями АЗС неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского является подталкивание компании к банкротству на фоне остановки импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России компаниями Proton Energy Group и Wexler Group, что может свидетельствовать о намерении АМКУ дестабилизировать таким образом ситуацию на топливном рынке.

"Укртатнафта" получила на прошлой неделе в свое распоряжение внутренний документ АМКУ под названием "Основные тезисы проекта решения", из которого цитируем: "Проект размера штрафных санкций "Укртатнафта" — 2,6 млрд грн. Дальнейшие шаги — инициирование процедуры банкротства с целью установления контроля над "Укртатнафтой", — заявили на предприятии.

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Документы о таких противоправных, по мнению компании, действиях должностных лиц АМКУ 29 марта были ею направлены вместе с соответствующим заявлением в Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро.

"Об осведомленности о противоправных намерениях должностных лиц АМКУ было также сообщено коллегии АМКУ на заседании. Но во внимание это принято не было, и к материалам дела даже не была привлечена копия заявления", — сообщают в "Укртатнафте".

Отмечается, что на заседании комитета 30 марта на рассмотрение вопроса по "Укртатнафте" было отведено лишь пять минут. В частности, компания довела до сведения АМКУ позиции о том, что она не занимается розничной торговлей и не имеет АЗС, а цены, по которым она поставляет нефтепродукты на рынок, находятся на одном уровне для всех его участников.

Также в "Укртатнафте" отметили, что выводы АМКУ базируются на "вопиющих ошибках", когда цены импорта для сравнения с ценами завода вычислялись без акцизного налога и НДС, из-за чего был сделан вывод о завышении цен завода на 50%.

"В свою очередь, вывод о том, что цены АЗС, продававших продукцию "Укртатнафты", были самыми низкими на рынке, доказывают абсурдность вывода о завышении цен заводом", — аргументировало предприятие.

Кроме того, компания обращает внимание на то, что между изменениями ее цен для других участников данного дела АМКУ и изменениями цен на АЗС не были установлено связи ни по датам, ни по размеру изменений. По мнению "Укртатнафты", АМКУ на самом деле вовсе не пытался доказать факт ее сговора "с кем бы то ни было".

Фактически, отмечают в компании, АМКУ видит сговор в том, что участники рынка продают преимущественно продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy по низким ценам.

"Укртатнафта" заявляет, что обжалует решение АМКУ в суде. Позиция компании подкреплена многочисленными экспертными заключениями, которые заблаговременно были предоставлены для изучения в АМКУ. Но, как установлено в заседании, сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за один день, решили не учитывать их при вынесении решения", — отмечается в сообщении.

Также на предприятии, являющемся единственным работающим НПЗ в Украине, а также одним из поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа танкерами, видят в действиях представителей АМКУ возможную госизмену.

"В напряженную ситуацию, сложившуюся на рынке нефтепродуктов после санкций, введенных СНБО, и, как следствие, отказа крупнейшего импортера российского дизтоплива и сжиженного газа от поставок с 1 апреля, решил вмешаться АМКУ... "Укртатнафта" считает, что действия должностных лиц АМКУ должны быть изучены в связи наличиями признаков государственной измены, поскольку являются спланированной акцией дестабилизации ситуации на топливном рынке Украины", — заявили в компании.

Несмотря на описанную ситуацию, "Укртатнафта" подчеркивает, что не собирается менять своих производственных планов и в намерена продолжать поставлять нефтепродукты на украинский рынок.

В целом же на заседании 30 марта АМКУ оштрафовал компании группы "Приват" на 4,7 млрд грн за монополию на рынке топлива.

Напомним также, что ранее упомянутые трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. В "Укртатнафте" в ответ выразили готовность обеспечить рынок в случае возникновения дефицита топлива.

Перед этим, 11 марта, Служба безопасности Украины и ОГП заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов" в сети АЗС Glusco, материнской компанией которой является швейцарская Proton Energy Group. На объектах сети провели более 140 обысков. В самой Glusco заявили, что дело ведется в отношении компании, которая с ней никак не связана.

При этом 19 февраля СНБО решил вернуть в управление государства проходящую по Украине часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", по которому в Украину поставляла российское дизтопливо компания "ПрикарпатЗападтранс". Президент Владимир Зеленский сразу ввел это решение в действие.

Как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, являющейся, в частности, совладелицей российского Новошахтинского завода нефтепродуктов, санкции СНБО были введены одновременно с решением по "ПрикарпатЗападтрансу".