В ответ на рекордный штраф структуры "Привата" обвинили АМКУ в нарушении карантина

ПАО "Укрнафта" сообщила Нацполиции о несоблюдении карантинных мер Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) во время заседания, на котором рассматривалось дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции компаниями группы "Приват".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты" в Facebook.

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"С 10:00 с грубыми нарушениями, как внутреннего регламента, так и всех карантинных ограничений, которые действуют в Киеве, АМКУ проводит рассмотрение административного дела, участниками которого являются 179 юридических лиц", — говорится в заявлении.

Указано, что на заседание прибыли около 100 человек, представляющих интересы компаний из разных регионов.

"Несмотря на многочисленные обращения по поводу очевидной абсурдности проведения в закрытом помещении собрания с таким количеством людей, АМКУ открыл заседание. По состоянию на сейчас мероприятие длится уже более 7 часов, что создает риски распространения коронавирусной инфекции COVID-19", — считают в "Укрнафте".

При этом в компании заявили, что многие из ответчиков не явились на заседание, возмутившись проведением такого массового мероприятия в условиях карантина.

Напомним, по итогам указанного заседания Антимонопольный комитет признал, что ряд компаний, которые входят в орбиту группы "Приват" (которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), осуществляли неконкурентные согласованные действия. При этом АМКУ наложил на эти компании рекордный штраф в 4,7 млрд грн.

Как известно, 13 июля 2018 года АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках своего расследования, согласно которым 1625 операторов АЗС группы "Приват" предлагалось признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 года, но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения согласованных антиконкурентных действий.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования Антимонопольного комитета против группы компаний, и направил дело на повторное рассмотрение.

Как известно, на сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ровенской — 40%, в остальных регионах — от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника — НПЗ "Укртатнафта". Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.