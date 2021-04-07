  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

Правительство расширило поддержку аграриев: им дополнительно выплатят 500 млн грн

В частности, на возмещение потерь от повреждения посевов агрокультур в результате чрезвычайных ситуаций пойдет 240 млн грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

В 2021 году на эту госпомощь планируют направить дополнительные 500 млн грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, на господдержку страхования сельхозпродукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов агрокультур в результате чрезвычайных ситуаций — 240 млн грн.

Кроме того, деньги направят на государственную поддержку:

- сельхозпроизводителей, которые используют мелиорированные земли — 50 млн грн;

- производителей органической агропродукции — 50 млн грн;

- области картофелеводства — 60 млн грн.

Читайте также:
Аграрии Украины уже подали заявки на более $360 млн по госпроекту "инвестняни"

Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. К тому же, планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречихи.

Напомним, в конце февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года.

Известно, что в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6000 грн за каждый гектар земли, независимо от дохода.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украину разрешили пускать без негативного ПЦР-теста детей из других стран
В Украину разрешили пускать без негативного ПЦР-теста детей из других стран
В тотальном локдауне по всей Украине сейчас нет нужды — Шмыгаль
В тотальном локдауне по всей Украине сейчас нет нужды — Шмыгаль
Кабмин договорился с нефтетрейдерами об удешевлении бензина в апреле до 30 грн/л — эксперт
Кабмин договорился с нефтетрейдерами об удешевлении бензина в апреле до 30 грн/л — эксперт
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

  3. Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

  4. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

  5. Зеленский одобрил закон о новых выплатах бизнесу и работникам по 8 тыс. грн за локдаун

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...