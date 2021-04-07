Правительство расширило поддержку аграриев: им дополнительно выплатят 500 млн грн

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

В 2021 году на эту госпомощь планируют направить дополнительные 500 млн грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, на господдержку страхования сельхозпродукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов агрокультур в результате чрезвычайных ситуаций — 240 млн грн.

Кроме того, деньги направят на государственную поддержку:

- сельхозпроизводителей, которые используют мелиорированные земли — 50 млн грн;

- производителей органической агропродукции — 50 млн грн;

- области картофелеводства — 60 млн грн.

Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. К тому же, планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречихи.

Напомним, в конце февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года.

Известно, что в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6000 грн за каждый гектар земли, независимо от дохода.