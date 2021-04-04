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АПК 1 час назад

Аграрии Украины уже подали заявки на более $360 млн по госпроекту "инвестняни"

С такими заявками обратились 5 агроперерабатывающих компаний

Фото: rg.ru Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Агропредприятия Украины уже подали заявки на получение господдержки инвестиционных проектов на сумму $363 млн в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Об этом сообщил исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач в Facebook.

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"С начала года госучреждение получило обращений относительно новых инвестиционных проектов от пяти агроперерабатывающих компаний на общую сумму $363 млн", — говорится в сообщении.

Указано, что эти компании могут получить государственную поддержку в соответствии с новым законом.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

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Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

Также президент Владимир Зеленский распорядился создать в Украине национальный фонд инвестиций.

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