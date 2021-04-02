В ЕБРР хотят вложить в Украину €1 млрд в 2021 году, прогнозируя рост ее ВВП на 3%

В Европейского банка реконструкции и развития прогнозируют рост ВПП Украины на 3% в 2021 года. Об этом сказал в интервью "Новому времени" вице-президент финучреждения Алан Пийу.

По его словам, Украина в 2020 года не слишком сильно пострадала от кризиса, связанного с пандемией Covid-19, если сравнивать ее с другими странами.

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"Наши экономисты прогнозируют рост ее экономики на 3% в этом году. Мы надеемся, что он может быть и выше, но даже 3% было бы неплохо", — добавил замглавы ЕБРР.

При этом Пийу отметил нацеленность банка вложить в Украину 1 млрд евро по итогам 2021 году. По его словам Украина вместе с Турцией и Египтом составляют тройку стран с максимальным присутствием ЕБРР.

"Мы не используем подход в духе "мы должны ежегодно инвестировать определенное количество денег". Мы ориентируемся на спрос как частного, так и государственного сектора. В Украине реально достичь показателя в 1 млрд евро инвестиций нашего банка в год (но на самом деле никаких ограничений нет) — именно такой цифры мы хотим достичь в 2021", — сказал он.

Среди приоритетных сфер для инвестиций представитель банка назвал "зеленые" проекты, которые к 2025 году "должны составлять минимум половину того, чем занимается" ЕБРР, а также диджитализацию и обеспечение равенства экономических возможностей.

"Если говорить об инвестиционных возможностях, то мы продолжаем наши крупные проекты с "Укравтодором": финансируем завершения ремонта автодороги Киев — Одесса, а также поддерживаем достройку объездной дороги Львова. Львовский проект мы финансируем траншами, следующий транш — 160 млн евро. Мы обращаем большое внимание на прозрачность работы "Укравтодора" и его готовность пресекать коррупцию", — заявил при этом Пийу.

По его словам, это было условием участия ЕБРР в финансировании ремонта и строительства дорог, в котором также участвует Европейский инвестиционный банк.

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Кроме этого, вице-президент банка напомнил о подписании договора с КП "Киевский метрополитен" для финансирования закупки вагонов метро, которые будут использованы на новой линии на жилмассив Виноградарь. Следующим же проектом ЕБРР с киевской городской властью будет модернизация отопительных сетей.

Кроме того, он отметил, что принятый в Украине закон о концессиях, в разработке которого банк, по словам Пийу, принимал участие, позволит нарастить инвестиции в портовую отрасль.

"Вы уже могли видеть, как это работало в случае с портами "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы смотрим, что еще можем сделать, чтобы украинские порты получили необходимые для развития деньги", — добавил представитель ЕБРР.

Он также отметил, что более 70% инвестиций банка в Украину в 2020 году пришлись на частный сектор, однако и спрос госсектора он также старается удовлетворить.

"Мы работаем с Укрпочтой, чтобы она могла развивать мобильные отделения в сельской местности, использовать мобильные почтовые грузовики. Это очень важно для обеспечения доступа украинцев к базовым сервисам. Когда мы работаем с "Укргазвыдобуванням", то исходим из нашей веры в то, что Украина имеет большой потенциал для наращивания объемов добычи газа. Надеемся поработать с "Укрзализныцей, потому что им нужна ликвидность и поддержка в кризисное время", — сказал Пийу.

В то же время он отметил, что венчурный капитал в восточно-европейском регионе привлекать "очень непросто", поскольку для этого нужно очень хорошо знать страну и ее особенности.

Напомним, в марте "Укравтодор" договорился о подготовке ТЭО первого концессионного автобана Ровно — Краковец. В частности, его участок, который будет являться одновременно северным участком львовской окружной дороги, будет построен в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ.