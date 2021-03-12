"Укравтодор" договорился о подготовке ТЭО первого концессионного автобана Ровно — Краковец

Государственное агентство автомобильных дорог 11 марта подписало с компанией "Автомагистраль-Юг" меморандум по подготовке предложения о государственно-частном партнерстве в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги Ровно — Броды — Краковец (за исключением участка северного обхода Львова).

Как отмечается в сообщении "Укравтодора", меморандум предусматривает, что "Автомагистраль-Юг" осуществит подготовку предложения за свой счет. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

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Подписание меморандума позволит уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства дороги.

В свою очередь, для строительства участка северного обхода Львова в 2021 году будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами международных финансовых организаций в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Как отмечают в агентстве, обход Львова вместе с новой дорогой от границы с Польшей в Краковце до Ровно создадут новый транспортный коридор международного значения.

Напомним также, что в прошлом году сообщалось о выделении Польшей 100 млн евро на ремонт дорог и КПП во Львовской области.