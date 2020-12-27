"Большая стройка" Зеленского: все дороги в Украине будут бесплатными

23 декабря на заседании Кабинета министров Украины утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии

Как сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть, ни одна из дорог "Большого строительства" в этом году не может стать платной.

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"Единственная цель постановления — создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине. Обращаем внимание, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы", — говорится в сообщении.

В Укравтодоре также отмечают, что в СМИ также появляются ложные сообщения о конкретных участках, проезд по которым якобы станет платным. На самом деле — это пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), и в постановлении о них речь не идет, подчеркивают в организации.

В ноябре Укравтодор совместно с IFC (Всемирный банк) и Министерством инфраструктуры Украины презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

На первом этапе планируется передать инвесторам шесть пилотных участков дорог общей протяженностью 1 400 км. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, но при этом он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из Государственного дорожного фонда.

Напомним, Национальная программа "Большая стройка", стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине.