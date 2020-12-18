Экономика 1 час назад

Экс-глава Днепропетровской ОГА: в 2020 году "Большая стройка" в области будет выполнена

По состоянию на середину декабря завершить осталось 3% от плана

Экс-глава Днепропетровской ОГА: в 2020 году "Большая стройка" в области будет выполнена Экс-глава Днепропетровской ОГА: в 2020 году "Большая стройка" в области будет выполнена

До конца 2020 года президентская программа "Большое строительство" в Днепропетровской области будет выполнена в полном объеме. Об этом в четверг на брифинге, посвященным итогам своей работы, сообщил экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. По его словам, по состоянию на середину декабря до завершения программы осталось 3%.

"По состоянию на прошлую неделю (середину декабря 2020 года — ред.) программа "Большая стройка" в Днепропетровской области была выполнена на 97%. То есть, в этом году все объекты будут сданы и завершены", — сообщил Бондаренко. 

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Также, по его словам, важным вопросом являются многолетние недострои, которых в области насчитывалось около 200. По словам А. Бондаренко, за год количество недостроев удалось сократить вдвое: с 200 общей стоимостью 7-8 млрд грн, до 100 объектов стоимостью 3-4 млрд грн. 

 "Хочу еще раз поблагодарить команду и каждого человека, который вкладывал свои силы в реализацию программы. В области потрясающе много профессионалов, самоотверженных людей, это не всегда видно из Киева, но это так. — прокомментировал А. Бондаренко. — В 2020 почти 100 объектов достроено, потому что важно не только начинать, но и завершать строительство, сдавать в эксплуатацию садики, стадионы и спортивные площадки, тем более, медицинскую инфраструктуру — 22 амбулатории в этом году сделано в области", — сообщил Бондаренко.

Напомним, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Днем ранее стало известно, что Александра Бондаренко Президент освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА. Александр Бондаренко возглавлял ДнепрОДА с сентября 2019г.

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