Зеленский вернул Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Днепропетровской областной администрации Александра Бондаренко и назначил вместо него Валентина Резниченко. Об этом говорится в указах главы государства №557 и №558 от 10 декабря.

Напомним, 9 декабря назначение Резниченко одобрил Кабинет министров. Бондаренко же занимал должность днепропетровского губернатора с 14 сентября 2019 года.

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Отметим, что Резниченко возглавлял Днепропетровскую область при президенте Петре Порошенко более четырех лет — с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года, до этого с августа 2014 года он руководит госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".