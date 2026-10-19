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Потери врага по состоянию на 19 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 100 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1699 сутки полномасштабной войны составляют 1 567 160 человек.
Потери России в войне на 19 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 октября потеряла:
- личного состава – около 1 567 160 (+2 100) человек;
- танков – 12 416 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 565 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 51 317 (+24) ед;
- РСЗО – 2 224 (+0) ед.;
- средств ПВО – 1 714 (+3) ед;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) ед;
- крылатых ракет – 5 134 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) ед;
- специальной техники – 4 838 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 247 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 243 враждебных БпЛА типа Shahed (из них – 43 реактивных), S-8000 "Бандероль", Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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