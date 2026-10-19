Потери врага по состоянию на 19 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 100 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1699 сутки полномасштабной войны составляют 1 567 160 человек.

Потери России в войне на 19 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 октября потеряла:

личного состава – около 1 567 160 (+2 100) человек;

танков – 12 416 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 565 (+4) ед;

артиллерийских систем – 51 317 (+24) ед;

РСЗО – 2 224 (+0) ед.;

средств ПВО – 1 714 (+3) ед;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) ед;

крылатых ракет – 5 134 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) ед;

специальной техники – 4 838 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 247 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

4 крылатые ракеты Искандер-К;

243 враждебных БпЛА типа Shahed (из них – 43 реактивных), S-8000 "Бандероль", Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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