Карта боевых действий в Украине на 19 октября 2026 года

Продолжается 1699-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 82 авиационных удара, во время которых сбросил 273 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9154 дрона-камикадзе и совершили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Суходол, Марьино, Новая Сечь, Малая Корчаковка, Пустогород, Рогизное, Ястребщина, Нескучное, Андреевка, Садки, Кондратовка, Храповщина, Алексеевка Искрисковщина, Лужки, Корчаковка, Новоконстантиновка, Могрица, Шпиль Сумской области. Авиаудары получили населенные пункты Пустогород, Кореньок, Вакаловщина, Писаревка, Могрица.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила район скопления живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор провел три штурмовых действия, нанес два авиационных удара, применив шесть КАБ, совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника. Захватчики атаковали в сторону Графского.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Купянска и Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районе Заречного и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Захватчики вели наступательные действия в районе населённого пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполья и Новогригорьевка.

Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Свободное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филиал.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественское, Терноватое, Воздвижовка, Горькое, Новоселовка и Волшебное.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Плавны.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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