Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1699 добу повномасштабної війни становлять 1 567 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;

танків – 12 416 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.;

артилерійських систем – 51 317 (+24) од.;

РСЗВ – 2 224 (+0) од.;

засобів ППО – 1 714 (+3) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.;

крилатих ракет – 5 134 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.;

спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 247 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

4 крилаті ракети Іскандер-К;

243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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