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Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1699 добу повномасштабної війни становлять 1 567 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;
- танків – 12 416 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.;
- артилерійських систем – 51 317 (+24) од.;
- РСЗВ – 2 224 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 714 (+3) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.;
- крилатих ракет – 5 134 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.;
- спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 247 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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