RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Готівковий курс:

USD

45,13

44,96

EUR

51,00

50,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1699 добу повномасштабної війни становлять 1 567 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;
  • танків – 12 416 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 51 317 (+24) од.;
  • РСЗВ – 2 224 (+0) од.;
  • засобів ППО – 1 714 (+3) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.;
  • крилатих ракет – 5 134 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.;
  • спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 247 повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності