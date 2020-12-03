Зимой в Днепропетровской области откроется креативный детский сад (ФОТО)

В рамках программы "Большая стройка" продолжается создание высококлассной социальной инфраструктуры во всех областях Украины. В Facebook Юрий Голик рассказал об успехах строителей, которые готовят к сдаче в эксплуатацию новейший детский сад, сделанный по оригинальному проекту.

По его словам, детский сад в форме сот в поселке Илларионово Днепропетровской области примет первых детей уже этой зимой. Он построен по проекту, который уже реализовывался ранее на Днепропетровщине — в 2018 году такой садик появился в Подгороднем, а в 2019 — в Романково. Оба эти детские сада считаются одними из лучших в Украине.

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"Уверен, что строящиеся сейчас детские садики должны быть современными и вызывать у детей желание туда идти", — заметил Голик.

Он также добавил, что в Илларионово планируется реконструкция стадиона местной ДЮСШ и школьного стадиона.

Ранее Голик показал, как выглядят школы и стадионы, построенные и реконструированные в рамках "Большой стройки".