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Курс валют на 19 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подорожало сразу на девятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.10.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,86 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,49 грн (+19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,96/ 45,15
|Евро
|50,75/ 51,00
|Злотый
|11,50/ 11,65
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,50/45,10
|49,90/50,90
|11,00/ 11,50
|Ощадбанк
|44,70/ 45,20
|50,20/ 50,80
|11,00/ 11,50
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|50,20/50,90
|11,00/ 11,50
|Укргазбанк
|44,70/ 45,20
|50,20/50,90
|11,00/ 11,50
|Райффайзен
|44,70/45,15
|50,00/50,80
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.