Каким будет курс доллара и евро в октябре: прогнозы аналитиков

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Что будет давить на гривну

Главный риск для валютного рынка это системная нехватка валюты, так называемый структурный дефицит. Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Глобус Банка, отмечает, что в отдельные недели НБУ продает на межбанке более миллиарда долларов. Это показывает огромный спрос. Регулятор пока успешно перекрывает его своими интервенциями.

Осенью возникают и другие предпосылки. Это торговый дефицит, дорогое горючее, разрушение от российских атак, влияющих на производство и логистику. Возникают также проблемы с энергетикой и задержки в получении международной помощи. Более дорогая импортная энергетика не только увеличивает спрос на валюту. Она также повышает инфляцию из-за роста себестоимости товаров.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что ситуация с валютным балансом будет ухудшаться. Аграрный экспорт немного поддержит поступление валюты. Однако этого не хватит, чтобы покрыть проблемы в металлургии и добывающей отрасли. Импорт горючего и других товаров также останется высоким. По подсчетам Шевчишина, в октябре спрос на валюту может возрасти на 5% по сравнению с сентябрем. Именно это, по его мнению, и подтолкнет курс вверх.

Что будет сдерживать курс

Главный "якорь", держащий курс, это Национальный банк. Благодаря режиму управляемой гибкости курс реагирует на спрос и предложение. Но НБУ в любой момент может выйти на рынок, чтобы сгладить резкие скачки. Тарас Лесовой считает, что сейчас международные резервы дают Нацбанку достаточно возможностей. Это позволяет и дальше контролировать ситуацию.

Андрей Шевчишин тоже считает действия НБУ главным сдерживающим девальвацию фактором. Хотя экономическое давление на гривну скапливается, Нацбанк жестко контролирует курс.

Итак, оба эксперта соглашаются, что давление на гривну будет. Шевчишин считает, что оно будет сильнее. Лесной считает, что курс будет меняться плавно и под контролем.

Каким будет курс доллара и евро в октябре

В Глобус Банке прогнозируют, что в октябре доллар в основном будет стоить 44,60–45,40 грн, а евро – 51,80–53,00 грн. Изменения курса будут плавными. Это прогноз официального курса.

Андрей Шевчишин смотрит на доллар несколько пессимистично (если рассматривать ситуацию с точки зрения владельцев гривны). Он считает, что в октябре на межбанке доллар может торговаться в диапазоне 45,10–45,95 грн. Зато в отношении евро он даёт более оптимистичный прогноз: 51,00–51,50 грн (межбанк). Это объясняется тем, что евро может ослабнуть по отношению к доллару на мировых рынках.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Шевчишин советует смотреть на валюту не как способ заработка. Это скорее страховка. "Валюта сейчас больше не способ заработать, а средство зафиксировать риск", говорит аналитик. Он не советует переводить все свои деньги в доллары или евро. По его мнению, следует держать часть сбережений в валюте как "подушку безопасности" на случай ухудшения экономической или военной ситуации.