Российские войска нанесли удар по рынку "Столичный" под Киевом: есть погибшие

Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли удар по Софиевской Борщаговке Бучанского района. Зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный".

Как пишет Dilo, об этом сообщил и.о. председателя Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

"В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный"", - написал он.

Медведь отметил, что на место попадания направили все соответствующие службы. В это же время идет воздушная тревога.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеской атаки 10 человек получили ранения.

"Сегодня вечером в результате вражеской атаки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ударный беспилотник попал в территорию рынка. В результате атаки погиб один человек, около 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Позже Медведь сообщил, что уже известно о двух погибших в результате удара по рынку.

Также о попадании в рынок сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, сегодня Киевщина снова потеряла людей из-за вражеской атаки. В Софиевской Борщаговке Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря", — написал он.

Рынок «Столичный» на Большой Кольцевой в с. Софиевская Борщаговка возле Киева начали строить в 2010-м, а первый павильон открыли в 2011-м. В настоящее время он состоит из шести основных павильонов. На территории работают павильоны с овощами и фруктами, мясом, рыбой, молочной продукцией, сырами и другими продуктами.

Ранее российские войска нанесли удар по промтоварному рынку "7 километр" в пригороде Одессы, в результате чего повреждена одна из торговых площадок и пострадали три человека.