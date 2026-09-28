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Новости
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Россия полностью уничтожила склад с техникой Kärcher

атака
В результате атаки России был уничтожен склад с продукцией Kärcher / ГСЧС

27 сентября 2026 года в результате вражеских обстрелов был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция компании Kärcher.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании

Отмечается, что никто из работников не пострадал.

"Заказы, которые на момент атаки находились на складе, задержаны или отменены. Мы свяжемся с каждым партнером, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Компания заверила, что привлекает альтернативные логистические цепи поставок, но этот процесс требует времени. В то же время в ближайшее время возможны перебои со снабжением.

О Kärcher

Kärcher – немецкий производитель техники для уборки и полного цикла клининговых решений, основанный в 1935 году изобретателем Альфредом Керхером.

Группа Kärcher насчитывает более 160 компаний в 82 странах мира, в компании работают около 17 000 сотрудников, а более 86% оборота компания генерирует за пределами Германии. В структуру группы входят, в частности, подразделения Kärcher Futuretech, Kärcher Municipal, Kärcher Industrial Vacuuming и WOMA. Оборот компании в 2025 году превысил €3,5 млрд.

Официальное представительство Kärcher работает в Украине с 2006 года. Украинская команда насчитывает более 200 сотрудников.  

Напомним, центральный состав запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника.

Автор:
Светлана Манько

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