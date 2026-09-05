В Киеве в результате удара России поврежден состав автозапчастей

Центральный состав запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба автомобильного бренда Citroën в Facebook.

Отмечается, что в результате атаки пострадавших нет.

В настоящее время компания работает над возобновлением операционной деятельности состава и логистических процессов.

"Команда Stellantis Украина прилагает все необходимые усилия, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу и обеспечить стабильную поставку запасных частей в дилерскую сеть в Украине и непрерывный процесс обслуживания клиентов", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска во время очередного обстрела Киева 29 августа нанесли удар по распределительному центру сети магазинов инструментов и оборудования для строительства и ремонта Dnipro-M. В результате атаки объект потерпел разрушения, однако среди работников компании никто не пострадал.