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Российский удар уничтожил распределительный центр Dnipro-M в Киеве: что будет с заказами

Dnipro-M предупредила о задержках из-за разрушения центра
Dnipro-M предупредила о задержках из-за разрушения центра

Российские войска во время очередного обстрела Киева 29 августа нанесли удар по распределительному центру сети магазинов инструментов и оборудования для строительства и ремонта Dnipro-M. В результате атаки объект потерпел разрушения, однако среди работников компании никто не пострадал.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба бренда.

В компании отметили, что активно работают над ликвидацией последствий и возобновлением операционных процессов.

По причине повреждения логистической инфраструктуры временно возможны задержки в доставке заказов, а также в сроках сервисного обслуживания и ремонта инструментов.

Представители Dnipro-M заверили, что совершают все возможное для минимизации неудобств для клиентов.

В случае необходимости изменить детали заказа или уточнить сроки ремонта специалисты сервиса будут самостоятельно связываться с покупателями.

О Dnipro-M

Dnipro-M – украинский бренд инструментов и оборудования для дома, гаража, мастерской, сада и строительства. Компания работает на украинском рынке с 2011 года. В ассортименте — электро- и аккумуляторные инструменты, садовая техника, сварочное оборудование, компрессоры, бензо- и электропилы и другая техника.

По данным компании, сеть Dnipro-M насчитывает более 400 салонов в Украине, а также сервисные центры и мастерские во всех областях страны. Компания имеет свою курьерскую доставку.

Кроме украинского рынка, бренд выходит и развивает сеть в ряде стран Европы (в частности, в Польше, Чехии, Словакии и т.п.).

Напомним, что утром, 29 августа, в результате прямого попадания врага получил значительные повреждения один из составов ритейлера сантехники и плитки "Агромат" в Киевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб

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