Горючее в Румынии дороже, чем у соседей: сколько стоит и что влияет на цену

Румыния добывает до 3 млн. тонн сырой нефти в год, однако цены на топливо в стране остаются выше, чем в соседних государствах. Около 60% стоимости горючего на заправках составляют налоги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

"Все страны, окружающие Румынию, даже Украина, страна, находящаяся в разгаре войны с Россией, имеют более низкие цены на топливо. Разница достигает даже 2 леев за литр дизельного топлива", — говорится в материале.

Сколько стоит горючее

По данным Economedia, литр бензина стоит:

Румыния - €1,80;

Болгария - €1,53;

Венгрия - €1,61;

Сербия - €1,69;

Молдова - €1,50.

Для дизельного топлива цены следующие:

Румыния - €2,03;

Болгария - €1,74;

Венгрия - €1,86;

Сербия - €1,94;

Молдова - €1,59.

"Если сравнить себя с нашими венгерскими соседями, то они платят на 1 лей меньше литра бензина и дизельного топлива, несмотря на то, что НДС в Венгрии составляет 27% по сравнению с 21% здесь. При полных 50 литрах экономия уже значительна", - сообщил журналист Digi24 Богдан Бечиле.

Почему горючее дорогое

Эксперт по энергетике Евгения Гушилова объяснила, что собственная добыча не покрывает потребности страны.

"Если вы производите 20-25% и импортируете 75-80%, у вас не очень выгодная себестоимость производства литра дизельного топлива", - отметила она.

На цены также оказывают влияние акцизы и НДС.

Воздействие на инфляцию

Высокая стоимость горючего отражается на общем уровне цен в стране. В июле инфляция в Румынии составила 8,2% — это был самый высокий показатель среди стран ЕС.

По данным Национального института статистики Румынии (INS), за год дизель подорожал на 30,7%, а бензин – на 23,15%.

Ситуация в Украине

Цены на дизтопливо в Украине опустились до 80 грн/л из-за слабого спроса и достаточного предложения. Часть импортного ресурса уже продают дешевле его себестоимости.

На юге цена дизтоплива впервые за два месяца стала ниже, чем на западе. По словам участников рынка, за день ресурс продавался за 80–81 грн/л при прайсовых ценах 81–82,70 грн/л. На мероприятии крупные импортеры в начале дня предлагали горючее по 81,90–82 грн/л. Впоследствии цены снизились до 80,90-81,50 грн/л.

По состоянию на 31 августа средняя розничная цена на дизельное горючее составила 91,53 грн/л (-13 копеек). Самая высокая цена была зафиксирована в сети АЗС OKKO (93,9 грн/л), а самая низкая – у "БРСМ-Нефть" (88,31 грн/л). В то же время стоимость бензина несколько выросла, в частности, литр А95+ на ОККО стоит 86,9 грн, а на АМИС — 81,95 грн.