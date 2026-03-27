В Румынии объявили чрезвычайное положение в энергетике и ограничили наценки на горючее: что известно

Правительство Румынии 26 марта приняло постановление о чрезвычайном положении в энергетике. Согласно принятому документу, на рынке нефти и горючего объявлена кризисная ситуация, которая продлится с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Основная цель постановления – контроль за ценообразованием путем ограничения коммерческих наценок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Romania TV.

Для всех компаний, работающих в цепи поставок от нефтеперерабатывающих заводов в АЗС, максимальный размер маржи не может превышать средний показатель за 2025 год.

Предприятия обязаны предоставить данные о своей средней наценке за прошлый год в течение пяти дней. Контроль за соблюдением норм возложен на Налоговую службу Румынии. За превышение установленных лимитов предусмотрены штрафные санкции в размере от 0,5 до 1% от годового оборота компании.

Цены на АЗС и экспортные ограничения

По состоянию на 27 марта 2026 года в Бухаресте зафиксированы следующие цены:

бензин: 9,19-9,23 леев за литр (примерно 91 грн);

дизельное горючее: 10,26–10,36 леев за литр (примерно 102 грн).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости премиального дизеля из-за рисков на мировых рынках.

"То, что мы видим, почти ежедневный рост цен, отражает премии за риск, которые нефтяные компании, то есть страховые компании, увеличивают каждый день. Мы уже говорим о том, о чем вы говорили, о цене 12, даже 13 леев (почти 129 грн — ред.) на премиальное дизельное топливо, прежде всего."

Поскольку в стране наблюдается дефицит дизельного топлива при избытке бензина, экспорт дизеля и сырой нефти теперь возможен только по специальному разрешению профильного министерства. Нарушение правил экспорта карается штрафом от 5% до 10% от оборота и конфискацией товара.

Дополнительные меры и рынок газа

Для предотвращения дефицита правительство разрешило снизить обязательную долю биотоплива в бензине с 8% до минимум 2%. Это решение должно упростить логистику и обеспечить внутренние потребности страны.

В румынском правительстве также заявили, что рассматривается второй пакет мер поддержки потребителей на фоне войны на Ближнем Востоке, который может включать снижение акцизов на горючее.

Изменения коснулись и рынка природного газа. Введен механизм пропорционального распределения топлива между поставщиками на основе расчетного потребления их клиентов. Постановление определяет правила формирования минимальных запасов газа и устанавливает обязательства для производителей и операторов рынка по обновлению данных об объемах энергоносителей.

Напомним, в Словении введены временные ограничения на продажу горючего на автозаправочных станциях. Для частных транспортных средств лимит составляет 50 литров в сутки, для компаний и фермеров – 200 литров.