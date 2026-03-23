50 литров в сутки: Словения установила лимиты на заправку авто и привлекла армию к перевозке топлива

В Словении введены временные ограничения на продажу горючего на автозаправочных станциях. Для частных транспортных средств лимит составляет 50 литров в сутки, для компаний и фермеров – 200 литров. Для помощи розничным сетям в перевозке горючего привлекли армию. В то же время, правоохранители начали проверку крупнейшего дистрибьютора Petrol.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Позиция власти

Рост спроса обусловлен закупками горючего иностранными водителями и скоплением запасов популяцией на фоне войны в Иране. Премьер-министр Словении Роберт Голоб заверил, что государственные склады заполнены и топлива в стране достаточно для удовлетворения потребностей.

"Разрешите мне заверить вас, что в Словении достаточно топлива, составы полны, и дефицита топлива не будет", - заявил Голоб.

Для стабилизации ситуации и помощи розничным сетям в транспортировке горючего правительство привлекает армию. Также разрабатываются отдельные меры по регулированию заправки иностранного транспорта.

Расследование и государственный контроль

Правительство Словении обвинило крупнейшего дистрибьютора нефтепродуктов Petrol (32,3% акций принадлежащих государству) в ненадлежащей организации логистики. Министерство внутренних дел подало отчет правоохранительным органам для проверки возможных нарушений в деятельности компании. Также инициирован специальный аудит сделок, проведенных после 16 марта.

Реакция рынка

Компания Petrol отвергает обвинения, объясняя пустые баки на АЗС внезапным скачком спроса в последние дни.

"У компании есть группа координации кризисных ситуаций, которая постоянно следит за ситуацией и корректирует меры по стабилизации поставок", – заявили в Petrol.

В настоящее время часть заправок в Словении остается закрытой. АЗС венгерской группы MOL продолжают работу, однако ввели собственные более жесткие лимиты — 30 литров для физических лиц.

Напомним, с витовые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.

По состоянию на 20 марта, по сравнению с 13 марта, средняя цена дизеля в группе выросла на 9,57 грн/л — до 84,74 грн/л. По сравнению с 18 марта рост составил 8 грн/л.