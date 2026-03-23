50 літрів на добу: Словенія встановила ліміти на заправку авто та залучила армію до перевезень пального

У Словенії введено тимчасові обмеження на продаж пального на автозаправних станціях. Для приватних транспортних засобів ліміт становить 50 літрів на добу, для компаній та фермерів — 200 літрів. Для допомоги роздрібним мережам у перевезенні пального залучили армію. Водночас правоохоронці почали перевірку найбільшого дистриб'ютора Petrol.

Позиція влади

Зростання попиту зумовлене закупівлями пального іноземними водіями та накопиченням запасів населенням на фоні війни в Ірані. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб запевнив, що державні склади заповнені і палива в країні достатньо для задоволення потреб.

"Дозвольте мені запевнити вас, що в Словенії достатньо палива, склади повні, і дефіциту палива не буде", – заявив Голоб.

Для стабілізації ситуації та допомоги роздрібним мережам у транспортуванні пального уряд залучає армію. Також розробляються окремі заходи для регулювання заправки іноземного транспорту.

Розслідування та державний контроль

Уряд Словенії звинуватив найбільшого дистриб'ютора нафтопродуктів Petrol (32,3% акцій належать державі) у неналежній організації логістики. Міністерство внутрішніх справ подало звіт до правоохоронних органів для перевірки можливих порушень у діяльності компанії. Також ініційовано спеціальний аудит операцій, проведених після 16 березня.

Реакція ринку

Компанія Petrol" відкидає звинувачення, пояснюючи порожні баки на АЗС раптовим стрибком попиту в останні дні.

"У компанії є група координації кризових ситуацій, яка постійно стежить за ситуацією та коригує заходи для стабілізації поставок", – заявили в Petrol.

Наразі частина заправок у Словенії залишається закритою. АЗС угорської групи MOL продовжують роботу, проте ввели власні жорсткіші ліміти — 30 літрів для фізичних осіб.

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.

Станом на 20 березня порівняно з 13 березня середня ціна дизелю в гурті зросла на 9,57 грн/л — до 84,74 грн/л. Порівняно з 18 березня зростання склало 8 грн/л.