Вартість нафти зросли до максимумів із 2022 року: якими будуть ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту продовжили зростання та досягли максимумів із літа 2022 року після того, як Ірак оголосив про форс-мажор на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями. На тлі продовження війни США та Ізраїлю проти Ірану відбулися атаки на іранську енергетичну інфраструктуру, а також удари цієї країни по своїх сусідах, включно із Саудівською Аравією, Катаром та Кувейтом.

Станом на вечір п’ятниці, 20 березня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на квітень подорожчали на $3,54 за барель, або на 3,26% — до $112,2 за барель. Квітневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $2,68, або на 2,8%, — до $98,23 за барель.

На ринку почалося формування очікувань більш тривалих перебоїв із постачанням нафти з Перської затоки і як мінімум на кілька тижнів до розблокування Ормузької протоки, через яку до конфлікту проходило 20% усіх світових постачань нафти та газу.

Ціна дизпалива на АЗС може перетнути позначку 90 грн/л

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за минулий тиждень гуртові ціни на дизпаливо в Україні суттєво зросли. Станом на 20 березня порівняно з 13 березня середня ціна дизелю в гурті зросла на 9,57 грн/л — до 84,74 грн/л. Порівняно з 18 березня зростання склало 8 грн/л. Водночас кількість пропозицій на ринку за минулий тиждень скоротилася на 28% порівняно з позаминулим (9–13 березня).

Котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі 20 березня підвищилися на $15,90/т — до $1338,25/т. Водночас упродовж торгової сесії 19 березня ф’ючерси ICE Gasoil досягали $1415,50/т, що вдвічі більше, ніж місяць тому. На валютному ринку фіксуються різноспрямовані зміни: курс долара зріс до 43,96 грн (+0,01 грн), тоді як євро знизився до 50,50 грн (–0,14 грн), за даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин минулого тижня також зросли. Станом на вечір п’ятниці, 20 березня, порівняно з 13 березня середня гуртова ціна бензину А-95 збільшилася на 4,93 грн/л — до 68,33 грн/л. Порівняно з 18 березня зростання склало 3,75 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 2,1–2,9% у четвер, 19 березня. У портах північно-західної Європи котирування пального зросли на $23/т — до $1072/т–$1114/т, а в Середземномор’ї — на $29–32/т, до $1111/т–$1141/т.

Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензину дещо зросли, проте залишаються суттєво нижчими за обсяги лютого. За підсумками перших 18 днів березня середньодобові постачання бензину всіх марок були на 31,0% нижчими, ніж у лютому.

На АЗС також продовжилося зростання цін на бензин та дизпаливо. Станом на 20 березня порівняно з 13 березня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 1,83 грн/л — до 71,24 грн/л, а середня ціна дизпалива зросла на 5,38 грн/л — до 80,74 грн/л. Порівняно з 18 березня зростання цін склало 1,18 грн/л і 2,66 грн/л відповідно.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня стрімке здорожчання пального продовжиться, головним чином через зростання котирувань у країнах, звідки в Україну постачають пальне.

Пальне в Литві вже коштує 80 грн/л, а якщо привезти його в Київ, воно вже коштуватиме 86 грн/л. Якщо додати до цього податки та націнки, то ринок вийде на ціну дизелю до 95 грн/л Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважує, що від початку повномасштабної війни ринок працює "з коліс", і значних запасів пального ритейлери не роблять. Тож здорожчання буде стрімким, і за тиждень воно може скласти 5–7 грн/л. Таким чином, за словами експерта, цього тижня дизпаливо на українських АЗС може здорожчати до 95 грн/л, а бензин А-95 — до 80–85 грн/л.

Стрімке здорожчання зберігає ажіотажний попит на газ

За даними "Нафторинку", станом на 20 березня порівняно з 18 березня середня ціна на LPG на умовах доставки по Україні зросла на 3 042 грн/т — до 80 297 грн/т. Водночас середня ціна самовивозом збільшилася на 1 815 грн/т — до 79 513 грн/т.

Динаміка стрімкого зростання цін із доставкою охопила всі макрорегіони, де компанія "Полтава Газтрейд" підняла ціни на свій ресурс на 2 000–7 000 грн/т, встановивши пропозиції у широкому діапазоні 78 500–83 000 грн/т. Найбільший ціновий стрибок від цієї компанії зафіксовано у Миколаївській області (+6 000–7 000 грн/т, до 81 000 грн/т) та на Вінниччині (+5 000–6 000 грн/т, до 83 000 грн/т).

У секторі самовивозу компанія "Полтава Газтрейд" також підвищила ціни на 2 000–7 000 грн/т, пропонуючи свій ресурс за 77 500–79 450 грн/т залежно від регіону. "Газтрон Україна" збільшила ціну міксу (0,558 кг/м³) в Івано-Франківській області на 1 500 грн/т — до 81 000 грн/т.

На АЗС газ також суттєво здорожчав: станом на 20 березня порівняно з 13 березня середня ціна пропан-бутану на українських АЗС зросла на 2,28 грн/л — до 44,77 грн/л. Порівняно з 18 березня газ на АЗС здорожчав на 1,02 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, у гуртовому сегменті ринку автогазу зараз спостерігається значне пожвавлення, яке зумовлене головним чином стрімким зростанням цін.

Дефіциту на ринку поки немає. Пожвавлення викликано тим, що угоди в гуртовому сегменті намагаються укласти якомога швидше, щоб зафіксувати ціну. Як тільки зупиниться зростання цін, зникне й ажіотаж. За відгуками моїх клієнтів, кому я постачаю газ, і в принципі за моїми спостереженнями, проливи на АЗС низькі Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами, цього тижня середня гуртова ціна газу в Україні може зрости в межах 3–5 тис. грн/т через зростання собівартості імпорту. Тим часом роздріб ще має потенціал до зростання в межах 4 грн/л та може цього тижня середня ціна досягнути позначки 47 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 74,99 86,99 46,99 WOG 74,99 86,99 46,98 Socar 74,99 86,99 46,98 Motto 73,99 84,49 43,49 БРСМ-Нафта 68,99 80,99 43,49

Дані: застосунки мереж АЗС.