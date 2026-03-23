Стоимость нефти выросла до максимумов с 2022 года: какими будут цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть продолжили рост и достигли максимумов с лета 2022 после того, как Ирак объявил о форс-мажоре на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. На фоне продолжения войны США и Израиля против Ирана произошли атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, а также удары этой страны по своим соседям, включая Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на апрель подорожали на $3,54 за баррель или на 3,26% — до $112,2 за баррель. Апрельские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $2,68 или на 2,8% — до $98,23 за баррель.

На рынке началось формирование ожиданий более длительных перебоев с поставкой нефти из Персидского залива и как минимум на несколько недель до разблокирования Ормузского пролива, через который до конфликта проходило 20% всех мировых поставок нефти и газа.

Цена дизтоплива на АЗС может пересечь отметку 90 грн/л

По данным консалтинговой компании " Нафторинок ", за прошедшую неделю оптовые цены на дизтопливо в Украине существенно выросли. По состоянию на 20 марта, по сравнению с 13 марта, средняя цена дизеля в опте выросла на 9,57 грн/л — до 84,74 грн/л. По сравнению с 18 марта рост составил 8 грн/л. В то же время, количество предложений на рынке за прошедшую неделю сократилось на 28% по сравнению с позапрошлой (9–13 марта).

Котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 20 марта повысились на $15,90/т — до $1338,25/т. В то же время в течение торговой сессии 19 марта фьючерсы ICE Gasoil достигали $1415,50/т, что вдвое больше месяца назад. На валютном рынке фиксируются разнонаправленные изменения: курс доллара вырос до 43,96 грн (+0,01 грн), в то время как евро снизился до 50,50 грн (–0,14 грн), по данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин на прошлой неделе также выросли. По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, по сравнению с 13 марта, средняя оптовая цена бензина А-95 увеличилась на 4,93 грн/л — до 68,33 грн/л. По сравнению с 18 марта рост составил 3,75 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 2,1–2,9% в четверг, 19 марта. В портах северо-западной Европы котировки горючего выросли на $23/т - до $1072/т-$1114/т, а в Средиземноморье - на $29-32/т, до $1111/т-$1141/т.

В первой половине недели темпы импорта бензина несколько выросли, однако остаются существенно ниже объемов февраля. По итогам первых 18 дней марта среднесуточные поставки бензина всех марок были на 31,0% ниже, чем в феврале.

На АЗС также продолжился рост цен на бензин и дизтопливо. По состоянию на 20 марта по сравнению с 13 марта средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1,83 грн/л до 71,24 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 5,38 грн/л до 80,74 грн/л. По сравнению с 18 марта рост цен составил 1,18 грн/л и 2,66 грн/л соответственно.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе стремительное удорожание горючего продолжится, главным образом из-за роста котировок в странах, откуда в Украину поставляют горючее.

Горючее в Литве уже стоит 80 грн/л, а если привезти его в Киев, оно уже обойдется в 86 грн/л. Если прибавить к этому налоги и наценки, то рынок выйдет на цену дизеля до 95 грн/л Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что с начала полномасштабной войны рынок работает "из колес", и значительных запасов горючего ритейлеры не делают. Так что подорожание будет стремительным, и через неделю оно может составить 5–7 грн/л. Таким образом, по словам эксперта, на этой неделе дизтопливо на украинских АЗС может подорожать до 95 грн/л, а бензин А-95 – до 80–85 грн/л.

Стремительное удорожание сохраняет ажиотажный спрос на газ

По данным "Нафторинка", по состоянию на 20 марта по сравнению с 18 марта средняя цена на LPG на условиях доставки по Украине выросла на 3 042 грн/т - до 80 297 грн/т. В то же время, средняя цена самовывозом увеличилась на 1 815 грн/т — до 79 513 грн/т.

Динамика стремительного роста цен с доставкой охватила все макрорегионы, где компания "Полтава Газтрейд" подняла цены на свой ресурс на 2000–7000 грн/т, установив предложения в широком диапазоне 78 500–83 000 грн/т. Наибольший ценовой скачок от этой компании зафиксирован в Николаевской области (+6 000–7 000 грн/т, до 81 000 грн/т) и Винницкой области (+5 000–6 000 грн/т, до 83 000 грн/т).

В секторе самовывоза компания "Полтава Газтрейд" также повысила цены на 2 000–7 000 грн/т, предлагая свой ресурс за 77 500–79 450 грн/т в зависимости от региона. "Газтрон Украина" увеличила цену микса (0,558 кг/м³) в Ивано-Франковской области на 1500 грн/т — до 81 000 грн/т.

На АЗС газ также существенно подорожал: на 20 марта по сравнению с 13 марта средняя цена пропан-бутана на украинских АЗС выросла на 2,28 грн/л — до 44,77 грн/л. По сравнению с 18 марта газ на АЗС подорожал на 1,02 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в оптовом сегменте рынка автогаза сейчас наблюдается значительное оживление, обусловленное главным образом стремительным ростом цен.

Дефицита на рынке пока нет. Оживление вызвано тем, что сделки в оптовом сегменте пытаются заключить как можно скорее, чтобы зафиксировать цену. Как только остановится рост цен, исчезнет и ажиотаж. По отзывам моих клиентов, кому я снабжаю газ, и в принципе по моим наблюдениям, проливы на АЗС низкие Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, на этой неделе средняя оптовая цена газа в Украине может вырасти в пределах 3–5 тыс. грн/т из-за роста себестоимости импорта. Тем временем розница еще имеет потенциал роста в пределах 4 грн/л и может на этой неделе средняя цена достичь отметки 47 грн/л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 74,99 86,99 46,99 WOG 74,99 86,99 46,98 Socar 74,99 86,99 46,98 Motto 73,99 84,49 43,49 БРСМ-Нафта 68,99 80,99 43,49

Данные: приложения сетей АЗС.