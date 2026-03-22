AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях из-за блокирования Ормузского пролива

Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях / Depositphotos

Ирак объявил форс-мажор на всех разрабатываемых иностранными компаниями нефтяных месторождениях после того, как военные операции в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив, остановив большую часть экспорта сырой нефти страны.

Как информирует Delo.ua, об этом Reuters сообщили трое чиновников из энергетической отрасли, непосредственно осведомленных о решении.

Навигация через Ормузский пролив, узкий пункт для около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, серьезно пострадала от беспрецедентной военной деятельности.

В письме министерства нефти Ирака от 17 марта, с которым ознакомилось агентство Reuters, отмечается, что большинство иракского экспорта сырой нефти проходит через пролив, а перебои привели к тому, что мощности для хранения достигли предела.

"Международные партнеры не смогли номинировать танкеры для перевозки сырой нефти, что препятствовало экспорту, несмотря на то, что государственная нефтяная компания SOMO была готова к загрузке партий. Исходя из ситуации, министерство приказало полно остановить производство на пострадавших концессионных участках без всякой компенсации, предусмотренной условиями контракта", - говорится в заявлении.

Министерство заявило, что сокращение расходов будет периодически пересматриваться в зависимости от региональных событий и пригласило компании к срочным переговорам для согласования основных операций, расходов и персонала в условиях форс-мажора.

Министр нефти Ирака Хаян Абдель-Гани сообщил, что добыча сырой нефти нефтяной компанией Basra Oil Company сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 900 тыс. баррелей в сутки. Добыча перекачивалась для работы нефтеперерабатывающих заводов.

Падение производства и экспорта должно оказать серьезное влияние на финансы Ирака, поскольку государство зависит от продажи сырой нефти почти для всех государственных расходов и более 90% своих доходов.

Американо-израильская война с Ираном уже вышла за пределы Ирана. Тегеран ответил ударами по Израилю и арабским государствам Персидского залива, где размещены военные объекты США, а Израиль совершил новые атаки в Ливане после того, как связанное с Ираном ополчение Хезболла открыло огонь через границу.

Международные цены на нефть в пятницу установились на самом высоком уровне почти за четыре года на фоне эскалации конфликта. Эксперты указывают, что перебои в поставках иракской нефти и ограничение судоходства через Ормузский пролив могут иметь серьезные последствия для глобального рынка энергоносителей.

Ранее сообщалось добыча нефти в Ираке из южных месторождений снизилась на 70% - до 1,3 млн баррелей в сутки - из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив на фоне войны с Ираном. Ограничение экспорта чревато финансовой стабильностью страны.

Автор:
Татьяна Гойденко